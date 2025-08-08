Video
Impactante: captan el momento en que un rayo cae sobre un vehículo en marcha
La dramática escena quedó filmada y se viralizó en las redes.
Una cámara captó el dramático momento en el que un vehículo en movimiento fue alcanzado por un rayo durante una tormenta eléctrica en la ciudad china de Beihai.
En el video se observa cómo el rayo impacta el auto, provocando una leve explosión.
Inmediatamente después, el vehículo se detiene, aunque parece seguir funcionando a pesar de lo sucedido.
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar