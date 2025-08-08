Una cámara captó el dramático momento en el que un vehículo en movimiento fue alcanzado por un rayo durante una tormenta eléctrica en la ciudad china de Beihai.

En el video se observa cómo el rayo impacta el auto, provocando una leve explosión.

Inmediatamente después, el vehículo se detiene, aunque parece seguir funcionando a pesar de lo sucedido.