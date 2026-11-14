Un impactante accidente naval se produjo en Nueva Orleans, Estados Unidos, cuando un buque petrolero chocó contra un crucero fluvial que se encontraba atracado en el puerto. La colisión provocó que la embarcación turística comenzara a hundirse y terminara volcando, mientras sus ocupantes intentaban ponerse a salvo.

El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre en el río Misisipi y desencadenó un amplio operativo de emergencia. Según informaron las autoridades, en el crucero viajaban 197 personas, entre 147 pasajeros y 50 tripulantes, quienes pudieron ser rescatados.

En USA, un buque cisterna choco contra un crucero lleno de gente en el rio misisipi Ahora tan tratando de rescatar a los pasajeros https://t.co/Rj4QVSLHzl — ElBuni (@therealbuni) November 13, 2026

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, explicó que el buque cisterna Atlantic Asphalt perdió el control y terminó impactando contra el American Heritage, una embarcación perteneciente a la compañía American Cruise Lines.

El choque se produjo cuando el crucero permanecía amarrado para permitir el desembarco de sus pasajeros. Sin embargo, el fuerte impacto alteró la operación y provocó que la nave comenzara a inclinarse peligrosamente.

Un rescate de emergencia en el río Misisipi

De acuerdo con el relato de la alcaldesa, los pasajeros comenzaron a abandonar la embarcación después de la colisión, pero durante la evacuación el crucero empezó a hundirse hasta que finalmente volcó.

La situación se volvió especialmente dramática cuando varias personas terminaron en el agua y debieron ser asistidas por los equipos de emergencia que llegaron al lugar.

En el operativo participaron efectivos de la Guardia Costera de Estados Unidos, la policía portuaria, bomberos, agentes policiales y personal médico de Nueva Orleans.

Las autoridades confirmaron que todos los ocupantes fueron localizados y puestos a salvo. Sin embargo, 32 personas debieron ser trasladadas a hospitales, aunque ninguna presentó heridas de gravedad.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se refirió al episodio y destacó que no se registraron víctimas fatales. A través de su red social Truth Social, agradeció la intervención de los equipos de rescate y de las autoridades de Luisiana.

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Investigan una posible falla en la dirección del petrolero

Las primeras hipótesis apuntan a que el Atlantic Asphalt habría experimentado un problema mecánico que le impidió mantener el rumbo antes de embestir al crucero.

La capitana de la Guardia Costera, Melanie Burnham, señaló que el buque cisterna podría haber sufrido algún tipo de falla en el sistema de dirección, aunque aclaró que todavía se desconocen las causas exactas del accidente.

El petrolero, de aproximadamente 160 metros de eslora, navegaba bajo bandera de las Islas Marshall y tenía como destino final el puerto de Nueva Orleans, según los registros de navegación de MarineTraffic.

Por su parte, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, confirmó la apertura de una investigación para determinar las circunstancias de la colisión y revisar las condiciones de seguridad de la navegación en el río Misisipi, una de las principales vías de transporte fluvial de Estados Unidos.