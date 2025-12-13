Un fuerte accidente que involucró la colisión de tres vehículos tuvo lugar esta mañana en el barrio porteño de Balvanera, en la intersección de la Avenida Rivadavia y Juan José Paso. Producto del impacto, dos personas resultaron heridas, en tanto que uno de los conductores implicados se dio a la fuga.

En el siniestro estuvieron involucrados un Chevrolet Prisma, un Chevrolet Cobalt y un Chevrolet Corsa. El primero de ellos, un Chevrolet Prisma, era utilizado por un chofer de aplicaciones y en él viajaban "un hombre y una mujer, ambos mayores de edad", según detallaron las fuentes.

El segundo rodado, un Chevrolet Cobalt, "terminó dado vuelta sobre la calzada". Además, las fuentes confirmaron que este vehículo "fue el que impactó al tercero involucrado y luego escapó antes de la llegada de las autoridades, por lo que no se encontraron víctimas en su interior". El tercer vehículo, un Chevrolet Corsa, estaba "estacionado al momento del choque".

Personal de Bomberos de la Ciudad asistió al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para atender a las víctimas. La mujer que viajaba en el Chevrolet Prisma fue trasladada al Hospital Ramos Mejía con diagnóstico de politraumatismos, mientras que el conductor del mismo auto fue auscultado "con control clínico" en el lugar y "no fue necesario trasladarlo al hospital".

Finalmente, la guardia de emergencia procedió a desenergizar los vehículos involucrados para culminar con las tareas de auxilio.