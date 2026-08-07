Un insólito accidente de tránsito sorprendió a los habitantes de Chongqing, en China, luego de que un automóvil terminará suspendido entre las ramas de varios árboles tras salirse de la carretera.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, el conductor perdió el control del vehículo mientras realizaba una maniobra de cambio de carril. En esas circunstancias, el auto impactó contra el borde de la calzada y salió despedido.

La trayectoria del vehículo terminó entre la vegetación ubicada junto al camino. El automóvil quedó incrustado y sostenido por las ramas, a varios metros del suelo, en una escena que rápidamente llamó la atención de quienes circulaban por el lugar.

Ante la particular posición en la que había quedado el vehículo, fue necesaria la intervención de los bomberos. Los rescatistas utilizaron una escalera para llegar hasta el conductor y ayudarlo a abandonar el automóvil de manera segura.

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Pese a la magnitud del accidente y a las imágenes del vehículo atrapado entre los árboles, los reportes preliminares indicaron que el hombre logró salir sin heridas de gravedad.