El Gran Premio de Cataluña de MotoGP quedó marcado por un violento accidente que involucró a Álex Márquez, piloto del equipo Gresini Racing, durante una reñida disputa por la victoria. La colisión, producida en la vuelta 12 del circuito de Montmeló, provocó la interrupción inmediata de la competencia y generó momentos de gran tensión tanto en el paddock como en las tribunas. La Dirección de Carrera ordenó la bandera roja tras constatar la gravedad del incidente, en el que también se vieron afectados otros competidores.

Todo ocurrió cuando Álex Márquez, quien se encontraba en la segunda posición, seguía de cerca a Pedro Acosta en una de las rectas cortas del trazado catalán. La Ducati del piloto español impactó por detrás la rueda trasera de la KTM de Acosta, quien aparentemente experimentó una desaceleración inesperada por un problema técnico en su motocicleta.

El fuerte contacto provocó que Márquez perdiera el control a alta velocidad y saliera despedido hacia la zona del césped. La Ducati comenzó a dar vueltas esparciendo piezas por el asfalto y por la escapatoria. El propio piloto resultó proyectado varios metros hasta quedar tendido en la pista.

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La reacción de las autoridades de carrera fue inmediata. La bandera roja apareció en los paneles y el personal médico acudió rápidamente al lugar del accidente. La transmisión televisiva demoró en mostrar repeticiones, siguiendo los protocolos de seguridad, hasta confirmar el estado de salud del piloto.

El accidente no solo afectó a Márquez y Acosta. El impacto de los restos de la moto alcanzó a otros pilotos, como Fabio Di Giannantonio, quien sufrió una caída tras no poder evitar una rueda en mitad de la trazada, y Raúl Fernández, golpeado por un fragmento de la Ducati. Ambos fueron atendidos por el equipo médico, aunque sus lesiones no revistieron gravedad.

BRUTAL CAÍDA EN EL MOTOGP: ÁLEX MÁRQUEZ SALIÓ VOLANDO Y GENERÓ PREOCUPACIÓN



El MotoGP de Cataluña vivió momentos de máxima tensión tras un fuerte accidente protagonizado por el español Álex Márquez.



✅ Tras el impactante episodio, confirmaron que Álex Márquez permanecía… pic.twitter.com/EXx9W34ztu — Todo Jujuy (@diarioTodoJujuy) May 17, 2026

Mientras tanto, en el box de Gresini Racing, la preocupación fue palpable. La madre de Márquez, Roser Alenta, acudió rápidamente al centro médico junto a miembros del equipo, a la espera de información sobre el estado del piloto. Los primeros informes confirmaron que Márquez permanecía consciente pese a la violencia del golpe, aunque fue derivado al hospital para estudios complementarios.

El propio Pedro Acosta tampoco pudo continuar la prueba, ya que el contacto provocó un pinchazo en su KTM, obligándolo a regresar a boxes asistido por otros pilotos tras la suspensión de la carrera. En las imágenes se pudo ver el momento en el que Acosta les advertía a los mecánicos que su moto se detuvo en seco, en lo que podría haber sido un desperfecto eléctrico.

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Acto seguido, tras la reanudación de la carrera en la vuelta 13, un nuevo accidente iba a volver a poner en alerta a las autoridades. Ni bien comenzaron a rodar los neumáticos, en la primera curva, Francesco Pecco Bagnaia y Johann Zarco cayeron sobre el asfalto marcando una nueva bandera roja después de que el francés se enganchara al italiano en pleno arranque. “Johann Zarco está en el centro médico, no se encuentra en estado crítico. A la espera de más pruebas e información específica, les informaremos cuando tengamos más datos“, publicó rápidamente el equipo LCR Honda en las redes para llevar tranquilidad en medio de un clima de tensión.

Las autoridades deportivas mantienen bajo revisión el desarrollo de los hechos en el Circuit de Barcelona-Catalunya y se encuentra en curso la evaluación de posibles cambios en los procedimientos de seguridad. Por el momento, la atención permanece centrada en la evolución de Márquez y Zarco, ya que ambos fueron trasladados a centros de atención médica para seguir su evolución tras los fuertes impactos.