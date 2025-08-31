Un móvil policial que trasladaba de urgencia a un niño convulsionando al hospital Iturraspe colisionó contra un Peugeot 206. Bomberos debieron rescatar a los ocupantes del vehículo particular.

La noche del sábado, pasadas las 23.40, un grave accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de avenida Blas Parera y calle Berutti, en la zona norte de la capital santafesina.

Un patrullero de la Comisaría 10ma, identificado como móvil 11.173 y conducido por un suboficial, se dirigía de urgencia hacia el hospital Iturraspe trasladando a un niño de 2 años que convulsionaba, junto a su madre y su padre.

Puede interesarte

Al llegar a la mencionada esquina, la unidad colisionó violentamente con un Peugeot 206, guiado por un joven de 22 años que hacía transporte para una aplicación, y quien iba acompañado por una mujer, de 37 años.

Los heridos y el rescate

El impacto provocó que los ocupantes del automóvil particular quedaran atrapados en el interior del vehículo, por lo que debieron ser rescatados por personal de Bomberos Zapadores.

Al mismo tiempo, efectivos policiales y ambulancias del Sies 107 acudieron rápidamente para trasladar a los lesionados. El niño de 2 años y su padre, fueron derivados de inmediato al hospital Iturraspe para recibir atención médica. La madre, de 21 años, también fue asistida por personal sanitario.

Puede interesarte

Por su parte, los ocupantes del Peugeot, fueron rescatados y derivados en ambulancias hacia centros de salud, al igual que el personal policial que iba en el patrullero.

Intervenciones posteriores

En la escena trabajaron además móviles de distintas dependencias policiales y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), que llevaron adelante las tareas de rigor para establecer con precisión la mecánica del siniestro.

La causa quedó caratulada como "Accidente con lesionados", con actuaciones remitidas a la seccional con jurisdicción en la zona.