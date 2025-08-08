Video
Impactante choque en Polonia: un tren arrolló una camioneta y su conductor se salvó de milagro
El vehículo quedó atrapado en un cruce ferroviario. Pese a la fuerza del impacto y los destrozos, no hubo heridos.
Una impresionante colisión entre un tren y una camioneta ocurrió en la localidad de Wola Filipowska, Polonia, dejando imágenes que rápidamente se viralizaron. El hecho se produjo cuando el vehículo intentó cruzar las vías y quedó atrapado luego de que las barreras de seguridad se bajaran.
Durante varios minutos, el conductor trató sin éxito de liberar la camioneta antes de que el ferrocarril la impactara de lleno.
A pesar de la violencia del choque y de que el vehículo quedó completamente destrozado, el conductor logró salir ileso.
Testigos no dudaron en calificar lo sucedido como un verdadero milagro.
