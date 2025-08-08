Una impresionante colisión entre un tren y una camioneta ocurrió en la localidad de Wola Filipowska, Polonia, dejando imágenes que rápidamente se viralizaron. El hecho se produjo cuando el vehículo intentó cruzar las vías y quedó atrapado luego de que las barreras de seguridad se bajaran.

Durante varios minutos, el conductor trató sin éxito de liberar la camioneta antes de que el ferrocarril la impactara de lleno.

#TL2 | 🚨 Un tren embistió una furgoneta en Wola Filipowska, #Polonia, luego de que el conductor ingresara a las vías pese a las luces de advertencia encendidas.



A pesar de la violencia del choque y de que el vehículo quedó completamente destrozado, el conductor logró salir ileso.

Testigos no dudaron en calificar lo sucedido como un verdadero milagro.