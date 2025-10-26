En el circuito de Sepang en Malasia, la jornada del Gran Premio de Moto3 quedó marcada desde el inicio por un accidente de gran impacto que involucró a dos jóvenes pilotos. La salida de la curva tres vio cómo Noah Dettwiler, integrante del CIP Green Power y de nacionalidad suiza, fue alcanzado de lleno por José Antonio Rueda, representante del Red Bull KTM Ajo y vigente campeón. El siniestro ocurrió durante las vueltas de instalación previas a la formación de la parrilla.

La colisión dejó a ambos corredores tendidos en la pista y obligó a la organización a izar la bandera roja y detener la actividad en Sepang. La organización del campeonato informó rápidamente que los dos pilotos se encontraban conscientes mientras recibían las primeras atenciones de los servicios médicos en el mismo circuito. “Rueda está despierto y alerta, con sospecha de fractura de mano y varias contusiones”, fue la actualización proporcionada por la organización.

El accidente se produjo cuando Noah Dettwiler circulaba lentamente por razones que los técnicos aún investigan, mientras José Antonio Rueda, que transitaba en dirección al sector de grilla, impactó frontalmente contra el suizo. Al parecer, el español estaba enfocándose en el tablero de su moto cuando se encontró de súbito con la moto del corredor suizo dentro de la trazada.

El impacto fue descrito por varios testigos como uno de los más duros de la categoría en los últimos meses. “Difícil ponerse el mono con lo sucedido en Moto3 y tenemos noticias un poco más favorables de la organización y da calma y espero que vaya mejorando la situación con el paso de las horas”, relató el piloto de MotoGP Joan Mir durante una intervención televisiva con DAZN.

Las imágenes del accidente recorrieron rápidamente todo el paddock y detuvieron la actividad programada. El fuerte golpe provocó que Noah Dettwiler volara de su motocicleta, mientras la moto de José Antonio Rueda quedaba dañada sobre el asfalto. Ambos corredores fueron estabilizados en el centro médico del circuito y luego evacuados en helicóptero hacia un hospital en Kuala Lumpur. Los reportes iniciales detallaron que Rueda presentaba una fractura en la mano derecha y varias contusiones, mientras Dettwiler también fue trasladado consciente para estudios complementarios.

La competencia de Moto3 sufrió modificaciones en su desarrollo. La carrera, originalmente pautada para quince vueltas, se reprogramó para iniciar una hora y cuarenta minutos más tarde y se recortó a solo diez giros. La demora se explicó porque los helicópteros sanitarios del circuito fueron utilizados para el traslado urgente de los pilotos, lo que imposibilitó la reanudación de las pruebas hasta el regreso de, al menos, una de las aeronaves.

Ambos competidores tienen 20 años y forman parte de la nueva generación del motociclismo mundial. José Antonio Rueda, campeón recientemente consagrado en Indonesia y miembro de la KTM GP Academy, afronta su tercera temporada en el campeonato. Por su parte, Noah Dettwiler corre para el CIP desde 2023. La situación generó conmoción en el entorno de boxes, donde equipos y pilotos aguardaban nueva información sobre el estado de salud de los involucrados.

Tras ser atendido en Kuala Lumpur, José Antonio Rueda logró comunicarse con su equipo, hecho que aportó tranquilidad entre sus allegados. “Rueda está despierto y alerta, con sospecha de fractura de mano y varias contusiones”, confirmó el comunicado oficial difundido en la tarde del domingo por la organización. Hasta el momento, los partes acerca de Noah Dettwiler mantienen la expectativa pues aún no se difundieron detalles sobre su evolución, aunque las primeras versiones indican que estaría fuera de peligro.