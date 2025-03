El influencer Gerónimo “Gero” Arias, es conocido por cumplir un reto de 366 dominadas, una por día, sin embargo, en esta oportunidad relató el trágico accidente donde terminó con dos dedos amputados.

En principio, el joven compartió un video del momento exacto en donde terminó su caída y se puede ver el desgarro de las falanges distales de sus dedos índice y anular.

Más tarde, Arias explicó: "Acabo de tener el peor accidente de mi vida. Me caí de un acantilado de más de 10 metros y me fui pegando con distintas piedras. Sigo con vida y estoy completo. Bueno, no completo del todo”.

“Cuando caí, una de las piedras cayó conmigo, encima de mi mano, y me amputó dos dedos. Ahora estoy con mi familia yendo al hospital para ver si me lo pueden reconstruir. No sé si voy a recuperar los dos dedos, pero estoy bien”, continuó.

A continuación, ya en el hospital, el influencer leyó un comentario: “Yo le quiero creer, pero alguien que perdió dos dedos, no se pone a bailar”. Ante esto, respondió: “Muchachos, hay dos formas de ver la vida, podés ponerte mal por algo que ya pasó y no podés cambiar literalmente”.

“Después de ese video no hace falta que le explique a nadie que esto no es mentira, un juego o estaba actuando con likes. Fue un accidente real y tengo que agradecer que estoy con vida”, concluyó al respecto.

Como los comentarios continuaban, Gerónimo hizo su descargo a través de X -antes Twitter-: “No puedo creer que todos piensen que mentiría con una cosa así solo por ‘likes’. Ojala fuera mentira, si lo dije tranquilo fue porque pensaba en todo lo que me podría haber pasado, sentí que como mucho perder la falange de un dedo, no era tan grave y mire el lado positivo”.

“Creanme que fue algo que me dejó muy marcado literalmente pensé que no la contaba. Fui acompañar a mi papá a subir un cerro y cuando estábamos subiendo me agarré de una piedra muy grande, que se desprendió y empecé a caer cuesta abajo por el cerro rebotando entre las piedras por aproximadamente 10 metros”, relató.

“La piedra que se desprendió se me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el vídeo (Estoy muy agradecido de que fue en los dedos y no en la cabeza). Fue un accidente que le podría haber pasado a cualquiera, no estaba arriesgando mi vida ni haciendo nada peligroso, estaba acompañando a mi papá a subir el cerro”.