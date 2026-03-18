Un incendio en una refinería petrolera en el estado mexicano de Tabasco provocó este martes la muerte de cinco personas que se encontraban en el lugar. Ocurrió cerca de las seis en la refinería Olmeca, de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que aseguró que la situación se desencadenó luego de la acumulación de aguas aceitosas en las inmediaciones del predio, que desbordaron tras una seguidilla de fuertes tormentas en esa zona del México.

Entre las víctimas se cuenta una trabajadora de Pemex, mientras que las identidades de las otra cuatro personas fallecidas no fueron aún reveladas.

"Lamentablemente cinco personas perdieron la vida". Así comunicó este martes Pemex el incidente fatal ocurrido en el predio de la refinería Olmeca, localizada en la localidad de Dos Bocas, Tabasco. Todo se habría desencadenado esta mañana en una barda perimetral de una zona de almacenamiento de distintos hidrocarburos. Las llamas y el humo negro, tóxico, se expandieron hacia las inmediaciones y varias dotaciones de rescatistas debieron trabajar durante horas para extinguir el fuego.

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De acuerdo con las primeras evaluaciones, el incendio se originó por la "acumulación de posibles residuos de hidrocarburos derivada de las lluvias torrenciales e inundaciones registradas en la zona", indicó la empresa sin ofrecer más detalles. Las fuertes lluvias habrían provocado el desbordamiento de aguas aceitosas fuera de la refinería, lo que luego habría derivado en su acumulación en áreas externas. El siniestro no afectó las instalaciones ni operaciones de la Refinería Olmeca.

🇲🇽🔥 Logran sofocar un potente incendio en la refinería Olmeca en México



El personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) contuvo las llamas que se desataron en un área de almacenamiento de crudo en el puerto industrial de Dos Bocas, en el estado de Tabasco. Según el comunicado… pic.twitter.com/Tj3MrCYepi — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 17, 2026

Las principales pérdidas, en cambio, fueron humanas: cinco personas fallecieron resultado del incendio; entre ellas una trabajadora de Pemex. Conforme pasaron las horas, las autoridades no dejaron trascender ninguna de las cinco identidades de las víctimas ni las circunstancias de cada una de sus muertes.

Hubo, además, personas heridas que requirieron atención médica y un vehículo que quedó reducido a cenizas producto del incendio mayor.

"Pemex expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las personas fallecidas. Asimismo, brinda atención integral y acompañamiento a las personas lesionadas, en coordinación con las autoridades correspondientes, garantizando que reciban la atención necesaria en este difícil momento", escribió la empresa estatal horas más tarde.

Según el medio mexicano El Universal, "se habría reportado una fuga de gas, y al momento en que los trabajadores arribaron en el vehículo, al aproximarse al complejo petrolero, hubo un chispazo que incendió el vehículo. Aunque lograron descender de la unidad corriendo en diferentes direcciones, algunos de ellos hacia un canal de agua, fueron alcanzados por las fuertes llamas, perdiendo la vida en el sitio".

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La presidenta Claudia Sheinbaum leyó por la mañana el primer comunicado de Pemex, en el que se reportaba que el incendio había sido sofocado y que no había daños en las instalaciones estratégicas. Con la actualización vespertina, el caso pasó de un reporte operativo controlado a una investigación sobre las causas y las eventuales responsabilidades del incidente.

En las horas posteriores, Pemex indicó que llevará a cabo las verificaciones correspondientes bajo lineamientos de seguridad industrial y cuidado del medio ambiente. Por su parte, la prioridad de las autoridades actuales de la refinería es descartar que existan nuevas acumulaciones de desechos químicos que puedan derivar en otros focos de ignición, mientras que las cuadrillas técnicas realizaron inspecciones en los alrededores de la barda perimetral para asegurar que la zona de almacenamiento no presentara filtraciones hacia los terrenos adyacentes.