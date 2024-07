A pesar de sus distintivas orejas triangulares y sus prominentes bigotes, Hello Kitty no es un gato, según afirma Sanrio, la empresa detrás de una de las marcas comerciales más icónicas del mundo desde hace décadas.

La revelación, que ha circulado a nivel mundial, sorprendió tanto a sus fanáticos como a aquellos que simplemente conocían a la "gatita" blanca por su nombre. Este personaje de diseño minimalista ha acompañado a niños y adolescentes durante 50 años, y nunca antes se había planteado una idea similar.

Entre fines de junio y principios de julio, se supo que Apple está desarrollando un nuevo videojuego del personaje. Es posible que en este contexto haya surgido la controversia.

"Sanrio hizo una corrección para mi guión del programa: Hello Kitty no es un gato. Es un personaje de dibujos animados. Es una niña, una amiga, pero no es un gato", explicó Christine Reijo Yano, una antropóloga que ha estudiado la "globalización rosa" de Kitty.

En cuanto a la negación de ser un animal, Yano detalló que Kitty nunca fue representada en cuatro patas. "Camina y se sienta como una criatura bípedo. Sin embargo, tiene un gato como mascota, que se llama Charmmy Kitty", añadió la antropóloga.

Durante mucho tiempo, se creyó que Hello Kitty era un felino, ya que su nombre, traducido al español, significa "Hola gatita". Esto llevó a la suposición de que se trataba de una gata humanizada con comportamientos de niña. No obstante, el anuncio aclara que, según sus creadores, Hello Kitty es una niña con apariencia de gata.