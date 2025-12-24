Un ciclista sufrió heridas luego de que una rama de árbol se quebrara y cayera sobre él mientras transitaba por una calle en China, según informaron autoridades locales.

De acuerdo con el reporte oficial, el desprendimiento se produjo a causa de los fuertes vientos que se registraban en la zona al momento del incidente. La pesada rama impactó directamente sobre el hombre, provocándole lesiones que motivaron la asistencia inmediata.

El herido fue trasladado para recibir atención médica y, de acuerdo a los últimos informes, se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación.