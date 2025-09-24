El colapso de una calle en la capital tailandesa dañó vehículos, postes y tuberías, y provocó cortes de electricidad y agua en la zona afectada.

Una calle de Bangkok colapsó el miércoles y abrió un gran socavón que interrumpió el tráfico, dañó infraestructura y obligó a evacuaciones en edificios cercanos, incluidos un hospital y una comisaría.

No se reportaron víctimas, aunque tres vehículos resultaron afectados. Las autoridades atribuyen el colapso a obras en una estación de tren subterránea, informó el gobernador Chadchart Sittipunt.

El colapso afectó calles, vehículos y servicios públicos

Videos del momento muestran cómo la superficie se hunde lentamente, derribando postes de electricidad y dañando tuberías de agua.

🔴 #AHORA | Tailandia: Se abre un enorme cráter en Bangkok, tragando partes de una calle muy transitada. pic.twitter.com/jAV5w8a8Vg — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) September 24, 2025

La calle de cuatro carriles quedó cortada completamente, mientras que un borde del socavón se detuvo frente a una comisaría, dejando expuesta su estructura subterránea. Las autoridades interrumpieron el suministro de electricidad y agua en la zona para evitar riesgos mayores.

Evacuaciones y medidas de seguridad

Un hospital cercano informó que suspenderá los servicios ambulatorios durante dos días, aunque su estructura no sufrió daños. Las autoridades también evacuaron la comisaría y otros edificios próximos como medida preventiva.

El gobernador Chadchart indicó que se trabaja para reparar el socavón lo más rápido posible, ante la amenaza de lluvias intensas durante la temporada de monzones.