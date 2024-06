En las imágenes se observa cómo el hombre se acerca por la espalda al estudiante y le coloca una camiseta alrededor del cuello, estrangulándolo por más de 20 segundos antes de que el joven lograra escapar

Un ex entrenador de una escuela secundaria en Michigan enfrenta cargos tras haber estrangulado a un estudiante de catorce años utilizando una camiseta. El hecho fue captado por las cámaras de vigilancia del lugar. El hecho ocurrió el 4 de junio de 2024 en la Ypsilanti Middle School y fue denunciado por el abogado de la familia del adolescente, Jordan Vahdat, según informó ABC News.

En las imágenes de vigilancia, divulgadas por el abogado Vahdat, se puede ver al empleado acercándose por la espalda al estudiante, identificado por su familia como Michael Moon, mientras caminaba por un pasillo. El hombre levanta una camiseta sobre la cabeza del adolescente, quien lucha por liberarse antes de escapar y alejarse. El incidente duró menos de veinte segundos.

La madre de Michael, Yolanda Ellis, expresó su indignación en una entrevista con Fox 2 Detroit: “Estoy indignada por el hecho de que alguien venga detrás de un niño de 14 años y proceda a estrangularlo”, señalando que su hijo había mostrado mejoras sociales recientemente, pero que el incidente lo había afectado profundamente.

La Oficina del Fiscal del Condado de Washtenaw confirmó a ABC News que se han autorizado dos cargos contra el acusado: asalto con intención de causar gran daño corporal por estrangulamiento, y asalto y agresión, un delito menor. No se han proporcionado detalles adicionales sobre el caso.

La directora de Ypsilanti Community Schools, Alena Zachery-Ross, afirmó que el empleado ya no trabaja en el distrito escolar y no se le permite estar en la propiedad escolar ni asistir a eventos escolares. “Nuestra prioridad es crear un ambiente seguro y de apoyo para todos los estudiantes”, dijo Zachery-Ross en un comunicado citado por FOX News. “Las acciones del empleado son absolutamente inaceptables y no serán toleradas en nuestro distrito”.

En una carta dirigida a la comunidad escolar, Zachery-Ross informó que el distrito escolar contactó “inmediatamente” a las autoridades de servicios sociales y comenzó a cooperar con las fuerzas del orden locales tras conocer el incidente. “Entendemos la preocupación que este incidente puede causar en nuestra comunidad”, señaló la carta. “Sepan que estamos comprometidos a seguir cooperando plenamente con las autoridades involucradas”.

Los padres de Michael reportaron el incidente a la policía, que les mostró las imágenes de vigilancia. La madre del adolescente, Yolanda Ellis, expresó su horror al ver el video y mencionó que el incidente le hizo “perder la confianza en ese entrenador, porque era alguien a quien Michael admiraba”.

El incidente aparentemente sucedió después de que el entrenador, que también servía como supervisor de pasillos, ordenara a Michael hacer flexiones porque estaba jugando en el pasillo. El joven rechazó la orden debido a que tenía una mano lesionada, según relataron sus padres a WXYZ, filial de ABC News en Detroit.

El padre de Michael, Steve Moon, declaró a WXYZ: “Necesito que este hombre pague por lo que le hizo a mi hijo, y eso significa ser despedido, perder su trabajo y sentarse en la cárcel”. Los padres del adolescente habían estado pidiendo cargos en el incidente.