Una nueva edición de Gran Hermano España se está llevando a cabo en la televisión de ese país, por lo que aquellos participantes que persisten dentro de la casa están completamente desinformados, especialmente de la catástrofe que sufre Valencia y otros pueblos ibéricos tras la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos).

Lo cierto es que la producción del programa decidió romper con el reglamento que preserva el aislamiento, para poner en conocimiento a los integrantes del reality. Así lo hizo el conductor Jorge Javie Vázquez, quien se emocionó hasta las lágrimas al contar que el desastre natural se cobró más de 200 vidas, mientras las autoridades continúan buscando a personas desaparecidas entre los escombros.

"Debo informar de algo importante. No tiene nada que ver con GH, ni con ustedes, ni con sus familias. Es una información del exterior que no querríamos dar, pero que, lamentablemente, ha sucedido, y, dada su magnitud, hemos considerado que deben conocer", señaló. Por supuesto, los "hermanitos" se mostraron consternados y no podían cambiar sus caras de asombro al ver las duras imágenes de lo que estaba sucediendo en Valencia, Barcelona, Tarragona y otros territorios españoles.

En el informe que vieron los concursantes, los comunicadores manifestaban: "Es la mayor tragedia de carácter natural desde que hay registros. A esta hora hay unas 1200 personas atrapadas en vehículos en diferentes vías. Hay desastre por todas partes, como por ejemplo en Paiporta, la zona cero de la tragedia, el epicentro de una catástrofe. La búsqueda de desaparecidos se centra en el interior de esos coches que quedaron atrapados en pasos subterráneos".

Cabe destacar que, ante la preocupación de los jóvenes, el conductor les dio la tranquilidad de que se pusieron en contacto con los familiares de todos ellos y ninguno se encontraba en peligro. De esta manera, Gran Hermano España por primera vez hizo una revelación del exterior en sus 24 años de trayectoria en la pantalla de la TV española.