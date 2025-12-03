Un impresionante operativo de rescate tuvo lugar en la Ruta 35, en el condado de Mason, Virginia Occidental, donde un camión con remolque quedó colgando del borde de un puente a unos 30 metros del suelo.

La fuerte tormenta invernal que azotaba la zona dejó la superficie completamente resbaladiza y provocó que el conductor perdiera el control del vehículo, que terminó atravesado sobre el puente con la cabina suspendida en el vacío.

Los equipos del Departamento de Bomberos de Hurricane fueron los primeros en llegar al lugar y se encontraron con un escenario estremecedor: la cabina del camión pendía peligrosamente, sostenida apenas por el peso del remolque cargado. El conductor, visiblemente aterrorizado, permanecía atrapado en el interior mientras los rescatistas evaluaban la forma más segura de sacarlo sin que el vehículo terminara de precipitarse al vacío.

Un grupo especializado en rescate en altura instaló arneses y líneas de seguridad para alcanzar al camionero desde la parte superior del puente. Con un trabajo milimétrico, los socorristas lograron asegurarlo y retirarlo de la cabina, mientras otros equipos estabilizaban el remolque para evitar un derrumbe total. Testigos del dramático momento grabaron el rescate y difundieron las imágenes en redes sociales, donde rápidamente se volvieron virales.

A pesar del riesgo extremo y de la posición crítica en la que quedó la cabina, el conductor resultó ileso. Las autoridades locales destacaron la rápida respuesta de los equipos de emergencia y recordaron que las tormentas invernales aumentan de forma considerable los accidentes viales en puentes y rutas elevadas. El camión fue retirado horas más tarde mediante una operación compleja que obligó a cortar completamente la circulación en la zona.