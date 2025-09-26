El violento asalto ocurrió en la Joyería Heller, en la ciudad de San Ramón, del estado de California.

Se ha producido un robo millonario en la Joyería Heller, en la ciudad de San Ramón, condado de Contra Costa, estado de California. Todo ha sido capturado en la cámara de seguridad del local. Unos 25 hombres enmascarados irrumpieron violentamente el lunes 22 de septiembre, de día y con armas de fuego.

Los atracadores llevaban uniformes negros y blancos y guantes, y al entrar, realizaron disparos al acceso principal. También rompieron vitrinas y se llevaron todo lo que encontraron a su paso. De hecho, uno de los implicados disparó contra una puerta de cristal en el momento del escape.

El Departamento de Policía de San Ramón, mencionó que acudieron a un reporte de atraco a las 13:50 de la tarde, hora local de la Costa Este, en la dirección city Center Bishop Ranch, en 6000 Bollinger Canyon Road. Ellos aseguraron que el botín sustraído de Heller Jewelers era el equivalente a 1 millón de dólares. Además, reportaron que arrestaron a 7 sospechosos de entre 17 y 31 años. Cuatro de ellos se encontraban en Oakland, California, y los otros tres sujetos fueron capturados en la estación Dublin BART.