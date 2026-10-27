Un violento tornado sorprendió este lunes a los habitantes de la zona central de Chile y provocó importantes destrozos en la comuna de Requínoa, ubicada en la Región de O'Higgins. El fenómeno afectó a numerosas viviendas, destruyó parte de un establecimiento educativo y dejó a miles de usuarios sin suministro eléctrico.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) clasificó preliminarmente el tornado como EF-2 en la escala Fujita Mejorada, una categoría asociada a vientos de entre 179 y 218 kilómetros por hora.

El episodio ocurrió alrededor de las 17.30, en medio de un sistema frontal que afecta distintas regiones del país con lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Pese a la magnitud de los destrozos, las autoridades informaron que no se registraron personas heridas en los primeros relevamientos.

URGENTE 🌪️ Más registros del tornado EF-2 que afectó la localidad de Requinoa, región de O'Higgins. ©️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. https://t.co/Rj6c2sYdIU — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 26, 2026

Un colegio sufrió importantes destrozos

Uno de los lugares más afectados fue el Colegio Tricahue, situado en Requínoa, donde el tornado provocó graves daños en sus instalaciones.

El alcalde de la comuna, Waldo Valdivia, confirmó que el establecimiento sufrió la destrucción total de su gimnasio, además de daños en techos, ventanales y otras estructuras.

El funcionario explicó que había alumnos en el establecimiento cuando ocurrió el fenómeno, aunque aseguró que no se reportaron personas lesionadas.

La intensidad del viento también provocó la caída de postes del tendido eléctrico, desprendimientos de chapas y daños en distintas propiedades cercanas.

Las imágenes registradas por vecinos muestran techos arrancados, estructuras destruidas y materiales esparcidos por las calles.

Viviendas dañadas y miles de usuarios sin electricidad

El tornado también afectó distintos sectores residenciales de Requínoa.

Los primeros informes oficiales contabilizaron al menos 20 viviendas dañadas, mientras que un balance posterior difundido por TN elevó esa cifra a 25. Las autoridades aclararon que el relevamiento continuaba y que los números eran preliminares.

ATENCIÓN ⚠️ De acuerdo con nuevos registros de los daños ocasionados por el tornado de Requínoa 🌪️ ocurrido esta tarde, recopilados por la Red Geocientífica de Chile, donde fueron destruidas techumbres completas de viviendas de material sólido, no se descartaría que el evento tornádico sea catalogado como EF-3 -con vientos superiores a 200 km/hr-. De confirmarse lo anterior, este tornado sería uno de los más destructivos en la historia de la zona central 🇨🇱 ©️ Créditos correspondientes. — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 26, 2026

La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, explicó que los equipos de emergencia trabajaban para determinar la magnitud de los daños, especialmente en los techos de las viviendas.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que 8.045 clientes quedaron sin suministro eléctrico.

Además, los daños en la infraestructura ferroviaria obligaron a suspender temporalmente servicios de trenes en sectores de la región.

Ante la gravedad de la situación, Senapred declaró alerta roja para la comuna de Requínoa, lo que permitió reforzar la respuesta de los organismos de emergencia.

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Alerta por lluvias y riesgo de aluviones en Santiago

El tornado ocurrió durante un período de inestabilidad meteorológica que afecta a buena parte de la zona central de Chile.

Las autoridades también declararon alerta roja en diez comunas de la Región Metropolitana de Santiago ante el riesgo de aluviones asociado a las precipitaciones intensas.

Entre las zonas bajo vigilancia se encuentran San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Colina.

Los organismos de emergencia advirtieron que las tormentas pueden provocar crecidas repentinas de cursos de agua, deslizamientos de tierra y desprendimientos de material en sectores cordilleranos y precordilleranos.

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene advertencias por precipitaciones, granizo y fuertes vientos, mientras los equipos especializados monitorean las condiciones del terreno.

Continúa el monitoreo por el temporal

Tras el paso del tornado, equipos municipales, personal de emergencia y organismos especializados comenzaron las tareas de evaluación y asistencia en los sectores afectados.

Las autoridades trabajan para restablecer el suministro eléctrico, retirar materiales caídos y determinar las condiciones de seguridad de las viviendas y edificios dañados.

También se mantiene la vigilancia meteorológica ante la posibilidad de nuevos episodios de inestabilidad durante los próximos días.

El fenómeno dejó importantes pérdidas materiales y volvió a poner en alerta a la población de la zona central chilena por las consecuencias de las tormentas severas.