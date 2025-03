Durante la madrugada del 5 de marzo y más de 36 horas después de iniciado el incendio, un edificio colapsó. Las cámaras de televisión registraron el instante en que el fuego terminó de consumir la estructura de una edificación, la misma que habría sido usada como almacén clandestino.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú está por cumplir dos días intentando aplacar el fuego que se ha extendido en una importante zona del centro de la capital. Estos buscaron la manera de ingresar al edificio que al cierre de esta nota ya no existe. Durante la tarde del 4 de marzo, utilizaron una retroexcavadora para realizar un forado en la parte lateral para apagar el fuego desde dentro, pero no pudieron lograrlo.

“Si tendremos éxito, no lo sé. No es un incendio sencillo”, dijo el brigadier general de los bomberos, Alfonso Panizo, horas antes del desplome. Este recalcó que uno de los principales problemas para realizar su trabajo es el acceso al agua, pero, a pesar de las buenas intenciones de las autoridades, esta no podría ser resuelta en pocas horas. Aseguró que se trata de un problema estructural de más de medio siglo.

Panizo indicó que los hombres de rojo solo han podido controlar el 30% del incendio. Su resumen fue compartido pocas horas antes del reavivamiento del fuego ocurrido durante la noche del 4 de marzo. “No podemos tener control de extinción. No tenemos cómo acceder. La situación es bastante compleja por la forma en la que está diseñado (el edificio). Lo han metido al centro de una manzana y tienes que atravesar por quintas. Es una locura”, agregó.

El trabajo de los bomberos podría extenderse hasta el jueves. Las autoridades evitaron ingresar a la estructura ante el inminente peligro de colapso, hecho que ocurrió durante las primeras horas del miércoles. Se ha confirmado que existen 33 pacientes en la Diris Lima Centro. La mayoría son afectados por la inhalación de humo tóxico, el mismo que se ha propagado por los distritos aledaños.

#LOÚLTIMO Momento en que colapsó edificio tras gigantesco incendio en el Centro de Lima: pic.twitter.com/ubVTR7GIbX — Roger García (@RogerAderly) March 5, 2025

De acuerdo a la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre 80 y 85 personas se registraron hasta el momento como damnificados de la emergencia, sin embargo, se especula que serían muchas más las afectadas.

El incendio en el Centro de Lima empezó al promediar las 5 de la tarde del lunes 3 de marzo. Desde entonces, miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) intentan apagar las llamas, sin embargo, la falta de recursos y el difícil acceso a las zonas siniestradas han complicado su labor, por lo que recién podrían apagarlo en su totalidad el jueves 6.

“El acceso a la zona del fuego ha sido difícil. Hemos visto conveniente que los bomberos no hagan un trabajo de penetración dentro del mismo foco porque hay un riesgo latente de que las estructuras colapsen. Además, llegar a esos lugares, son por caminos muy estrechos. Dentro de todos los depósitos de todos los edificios (en llamas) sigue el fuego interno. Nosotros no podemos entrar allí porque nada nos garantiza que las estructuras no puedan colapsar”, sostuvo Juan Carlos Morales, comandante general del Cuerpo de Bomberos, a Canal N.

“Es muy posible que estemos trabajando en esto hasta el día jueves (6 de marzo) porque esto es para largo. Vemos que son como cinco edificios, y la penetración para llegar allí es muy difícil. En seis sectores están atacando con máquinas, a lo lejos, para enfriar y tratar de que esto no se propague más, pero para que se apague, por lo menos, van a ser más de 24 horas, o tal vez un poco más”, continuó.

Cuatro predios y dos quintas

Producto del fuego, cuatro predios y dos quintas han resultado gravemente dañadas, dejando al menos a 10 familias sin hogar, mientras que otras aún no pueden ingresar a sus viviendas al encontrarse en una zona muy cercana a la emergencia.

En total, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que 19 familias pernoctarán en carpas instaladas en la Plaza Italia, en Barrios Altos, sin embargo, el número de damnificados puede ser aún mayor debido a que son muchas las personas que no quieren moverse de los exteriores por miedo a que sus objetos de valor sea robados en medio del alboroto.

“Todo lo que había en la parte de arriba del incendio cayó sobre el techo de mi casa, por lo que no hubo tiempo de sacar nada. Estaba con mi nieto, mis hijos estaban trabajando. El plástico y las calaminas de mi techo se derritieron, me cayó un poco en mi camisa”, dijo Jerónimo Velasco, de 72 años, para 24 Horas, noticiero de Panamericana Televisión.

“Cuando comenzó el incendio, apenas pudimos agarrar una frazada y unas pastillas, nada más. Acá (en la calle) hemos pernoctado toda la noche”, manifestó otro de los damnificados. “Las autoridades no nos han dicho nada, solamente nos preguntaron nuestros nombres y ya está. El primer ministro ni siquiera se ha acercado, vino a escondidas con su seguridad, como si le fuéramos a hacer daño. Se supone que su presencia es para la tranquilidad de nosotros”, comentó otra afectada al mismo medio.