Un dramático accidente se produjo este jueves en la ciudad chilena de Concón, uno de los destinos más elegidos por los mendocinos para vacacionar debido a su proximidad a Viña del Mar y Reñaca, donde un Jeep perdió el control en plena curva de la avenida costera Borgoño y terminó desbarrancando hacia la Roca Oceánica, cayendo desde unos 20 metros de altura.

El hecho, registrado en video por testigos y cámaras del lugar, ocurrió alrededor de las 9 de la mañana y obligó a desplegar un amplio operativo de rescate en el que trabajaron la Policía Marítima, la Armada, Carabineros, Bomberos, el SAMU y personal municipal.

La conductora, que viajaba junto a su hijo mayor de edad, resultó con lesiones y fue trasladada en helicóptero al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar. El joven fue derivado al Servicio de Atención de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de Concón.

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El alcalde de la ciudad, Freddy Ramírez, destacó la rápida respuesta de los equipos de emergencia y confirmó que los accidentados fueron asistidos de inmediato.

VIDEO VIRAL : Vehículo se desbarrancó en Viña del Mar Chile. Conductora e hijo salieron ilesos , pero lo más curioso y se está hablando es que si hay un error en la cámara o si un “Portal” generó el accidente (otro auto y aves traspasan “supuesto” portal)pic.twitter.com/WuWIHm9s0B — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) September 5, 2025

La avenida Borgoño, que une Concón con Viña del Mar, es una de las más transitadas de la zona y su trazado sinuoso junto al mar la convierte en un punto de riesgo frecuente para los conductores.