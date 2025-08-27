Un deslizamiento de tierra masivo golpeó la carretera Balipara-Chariduar-Tawang (BCT) cerca de Sapper Camp en el distrito de West Kameng, Arunachal Pradesh, India, dañando vehículos y bloqueando el tráfico.

El deslizamiento de tierra arrojó enormes rocas y escombros sobre la carretera, sepultando unos 120 m de la calzada. Dos vehículos resultaron dañados, pero todos sus ocupantes lograron escapar ilesos.

El tramo de carretera afectado se encuentra entre Dirang y Tawang, una ruta crucial para el transporte de civiles y militares en Arunachal Pradesh. El Proyecto Vartak de la Organización de Carreteras Fronterizas (BRO) desplegó inmediatamente equipos de limpieza, restableciendo el tráfico a las 15:00 hora local (LT) del 26 de agosto.

Según el Departamento Meteorológico de la India (IMD), se espera que las fuertes lluvias continúen en la región hasta el 28 de agosto, lo que aumentará el riesgo de más deslizamientos de tierra e interrupciones del transporte.

🇮🇳 | Hoy se produjo un importante deslizamiento de tierra en Arunachal Pradesh, India, que causó importantes perturbaciones. pic.twitter.com/cQV5uOH818 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 26, 2025

Los residentes locales han expresado su preocupación por los repetidos desprendimientos de pendientes a lo largo de la carretera BCT durante la temporada de monzones, citando la insuficiente infraestructura de protección y la ausencia de un sistema de alerta temprana eficaz.

Las autoridades instan a todos los automovilistas a mantener la precaución al viajar por la región en los próximos días.