¿De qué se trata?
Impactante: un fenómeno conocido como “Dust Devil” generó pánico en Florencio Varela
El remolino de polvo tuvo lugar durante una jornada de altas temperaturas y con falta de humedad en el ambiente.
Los vecinos de Florencio Varela se vieron sorprendidos este lunes por un fenómeno meteorológico poco frecuente en zonas urbanas: un "Dust Devil" o remolino de polvo.
Según se supo, el torbellino, que se elevó varios metros sobre el suelo, fue registrado por un vecino con su celular y rápidamente inundó las redes sociales, despertando tanto asombro como precaución.
El hecho ocurrió en horas de la tarde, en medio de una jornada marcada por las altas temperaturas y la falta de humedad en el ambiente. En las imágenes se observa cómo la columna de polvo y tierra comienza a girar con fuerza sobre un terreno baldío, ganando altura y desplazándose lentamente ante la mirada atónita de quienes transitaban por la zona.
El video, que muestra la formación perfecta del embudo de tierra, generó cientos de comentarios en X (antes Twitter) e Instagram. Muchos usuarios compararon la escena con paisajes de películas o incluso con las famosas imágenes de Marte, donde estos torbellinos son moneda corriente.
¿Qué es un "Dust Devil" y por qué ocurrió?
A pesar de su parecido visual con un tornado pequeño, los especialistas aclaran que se trata de un fenómeno distinto y mucho menos peligroso:
Calor y sequedad: A diferencia de los tornados, que nacen de tormentas, los "Dust Devils" se forman en días de cielo despejado. Ocurren cuando el suelo se calienta intensamente y el aire caliente sube rápidamente en forma de espiral.
Fenómeno local: Las condiciones de sequía que afectan a varios puntos de la provincia de Buenos Aires facilitan que la tierra suelta sea succionada por el aire, haciendo que el remolino sea visible.