Una mujer se encuentra grave en el hospital tras ser arrollada por un vehículo, al que se lanzó ella misma tras presuntamente entrar en estado de shock y deambular varios metros descalza por la Avenida Leones, en Monterrey.

En redes sociales ya circula el impactante momento del hecho, el cual ha dividido la opinión de los internautas, pues muchos consideran que el conductor es una víctima de las circunstancias, en tanto que otros se cuestionan sobre si los protocolos de la autoridad contemplan estas situaciones al momento de detener o retener a alguien por impactar su vehículo contra un presunto suicida.

De acuerdo con información preliminar, la mujer fue vista caminando descalza sobre la mencionada avenida, lo que rápidamente llamó la atención de automovilistas y transeúntes, además de un policía que comenzó a seguirle a la distancia y de vez en cuando prevenía a los conductores para reducir su velocidad.

No obstante, de un momento a otro la mujer decide correr entre los autos, siendo impactada por uno que le proyectó varios metros adelante. Pese a lo aparatoso del hecho, la mujer fue atendida de inmediato por paramédicos y logró ser trasladada de emergencia a un hospital con condición grave.

🇲🇽 | Una mujer de 25 años se lanzó contra vehículo en movimiento sobre la Av. Paseo de los Leones en Monterrey, Nuevo León.

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 10, 2026

Hasta el momento se desconoce si el conductor fue detenido por el hecho.