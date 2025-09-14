Un tráiler que transportaba decenas de cerdos volcó el jueves 11 de septiembre en la carretera federal 57, a la altura del Libramiento Norte en Matehuala, en San Luis Potosí, México, generando un caos vial y un inesperado episodio de saqueo.

Según El Heraldo de México, el accidente ocurrió alrededor de las 12:00 horas y, aunque no hubo lesionados, provocó pérdidas importantes para el conductor y la empresa transportista.

El vehículo perdió el control por causas aun bajo investigación, dejando a los animales heridos y muertos sobre la carretera, de acuerdo con El Heraldo de México y El Universal.

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Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de personas corriendo y cargando a los animales para llevárselos, antes de la intervención de las autoridades.

Lo que más llamó la atención de los usuarios fue la reacción de pobladores, quienes aprovecharon la situación para sustraer a los cerdos. En el video se aprecia como un hombre llevaba a dos de los cerditos por las patas, mientras estos chillaban.

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La Guardia Nacional y Protección Civil acudieron al lugar para controlar la situación, dispersar a la multitud y auxiliar al conductor, quien no resultó herido, reporta El Heraldo de México.

🇲🇽🐖 | Un camión volcó en San Luis Potosí, México, y pobladores aprovecharon para llevarse los cerdos que transportaba. pic.twitter.com/Fo301hoDiA — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 12, 2025

Según El Universal, la acción de saquear a los cerdos generó indignación en redes sociales, donde usuarios criticaron la falta de empatía hacia los animales y el conductor.