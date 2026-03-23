Una mujer estuvo a punto de morir en la ciudad rusa de Semiónov, en la provincia de Nizhni Nóvgorod, cuando un enorme bloque de nieve y hielo se desprendió del techo de un edificio residencial y cayó a escasa distancia de donde ella se encontraba. El dramático episodio fue registrado por una cámara de seguridad y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según trascendió, la mujer estaba sentada en un banco en la entrada del edificio mientras alimentaba a varios gatos callejeros. En ese momento, una gran masa de nieve acumulada en el techo se desprendió de manera repentina y cayó con fuerza al suelo, a apenas centímetros de donde estaba ubicada.

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MUJER RUSA ESCAPA POR MILÍMETROS DE BLOQUE DE NIEVE



¡Un pedazo gigante de nieve casi la aplasta mientras daba comida a los gatos!



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Una mujer rusa estuvo a punto de morir cuando un gran bloque de nieve… — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 23, 2026

La mujer logró salir ilesa de milagro, aunque el hecho tuvo consecuencias trágicas para uno de los animales. De acuerdo con la información difundida, uno de los gatos que se encontraba en el lugar murió como consecuencia del impacto, mientras que la escena generó conmoción entre vecinos y usuarios en redes.

Una vecina denunció que los techos no habían sido limpiados pese a las intensas nevadas registradas este año en la zona. El reclamo volvió a poner el foco sobre los riesgos que generan las acumulaciones de nieve y hielo en invierno, especialmente durante los períodos de deshielo, cuando estos bloques pueden desprenderse de forma repentina.

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No se trata de un caso aislado. En Rusia, las autoridades suelen emitir advertencias por este tipo de incidentes durante la temporada invernal, justamente por el peligro que representan los derrumbes desde techos y cornisas. Días atrás, incluso, se había reportado un episodio similar que involucró a dos niñas, lo que reavivó la preocupación por la falta de mantenimiento en algunos edificios.