La agencia Noticias Argentinas accedió al video en el que se muestra cómo es por dentro la casa del horror en Florencio Varela donde torturaron y asesinaron a Lara Gutiérrez, Brenda Del Castillo y Morena Verdi, las chicas de 20 y 15 años.

En las imágenes se observa el patio en estado de abandono con hojas, plantas crecidas, bolsas de residuos, muñecos colgados y juguetes de niños como, por ejemplo, un camión de plástico.

Un detalle no menor es que también hay tierra removida como habían detectado los investigadores al arribar a la escena.

Asimismo, en otro sector del patio, se logra ver un lavadero sucio con botellas de cerveza y de gaseosa sobre la bacha.