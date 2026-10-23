Un periodista español protagonizó un impactante momento durante una transmisión televisiva en vivo, cuando una enorme ola lo sorprendió mientras informaba sobre el fuerte temporal que afectaba al mar Cantábrico. El episodio quedó registrado por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El hecho ocurrió en el paseo marítimo de Ondarroa, una localidad del País Vasco, donde el reportero Sergio Ovejero realizaba una cobertura para el programa Euskadi Quédate, emitido por el canal ETB2.

Mientras relataba las condiciones meteorológicas y el intenso oleaje que golpeaba la costa, una fuerte ola superó la zona donde se encontraba y alcanzó tanto al periodista como a la persona encargada de registrar las imágenes.

La fuerza del agua sorprendió al equipo televisivo y provocó la interrupción momentánea de la señal.

La transmisión se interrumpió y generó preocupación en el estudio

El inesperado episodio quedó registrado durante la conexión en directo. En cuestión de segundos, el avance del agua interrumpió la cobertura que se estaba realizando desde el paseo marítimo.

Desde el estudio, el conductor del programa reaccionó con preocupación al advertir que se había perdido la comunicación con el periodista.

🌊📺 Una fuerte ola sorprendió en vivo al periodista Sergio Ovejero mientras cubría el oleaje en el País Vasco. El agua alcanzó también a la camarógrafa. Ambos confirmaron después que estaban bien. El video se viralizó. #FMLibre937 https://t.co/1xfB78acus — Radio FM LIBRE 93.7 (@radiofmlibre937) October 23, 2026

“Bueno, esperemos que nuestro compañero esté bien”, expresó mientras intentaban recuperar el contacto con el equipo que se encontraba en la costa.

La situación generó momentos de incertidumbre hasta que se conocieron novedades sobre los trabajadores afectados.

Qué pasó con el periodista y su camarógrafa

Pese a la fuerza del impacto, el episodio no tuvo consecuencias graves.

Posteriormente, se confirmó que tanto Sergio Ovejero como su camarógrafa se encontraban en buen estado después de haber sido alcanzados por el agua.

Las imágenes comenzaron a viralizarse debido a lo repentino de la situación y al momento exacto en que la ola sorprendió al equipo periodístico.

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El incidente ocurrió en medio de un temporal que afectaba al mar Cantábrico, con fuertes olas que golpeaban distintos sectores de la costa del norte de España.

La secuencia volvió a poner de manifiesto los riesgos que enfrentan los equipos de prensa cuando realizan coberturas en zonas costeras durante fenómenos meteorológicos intensos.