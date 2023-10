Como parte de los operativos en relación a maniobras con el dólar, la AFIP y la Comisión Nacionales de Valores (CNV) detectaron que la firma Balanz Capital Valores hizo en los últimos días operaciones de Contado con Liquidación (CCL) por medio de 857 contribuyentes con CUIT o CUIL inactivos, dados de baja o de personas indigentes por $ 475.000.000 y retiros de Dólar MEP por U$S 650.000. En muchos casos, los CUIT utilizados corresponden a personas indigentes.

En el Gobierno dicen que Balanz viene realizando este tipo de operatoria desde hace tiempo por cifras bien mayores -por varios centenares de miles de dólares- que eran enviadas al exterior. Y que están investigando operaciones similares realizadas al menos en el último año.

Ahora, la CNV analiza suspender la operatoria con fondos propios de Balanz. La Resolución se conocería hoy, según fuentes del organismo.

El Informe de AFIP señala que algunos de esos CUIT figuran en la base de contribuyentes no confiables (Base eAPOC). Y aclara que “este organismo define a dicha base ( eAPOC) como un registro abierto al público en general al cual se accede para constar los datos de los contribuyentes con los cuales se está contratando a fin de verificar inconsistencias en relación a la capacidad operativa, económica y/o financiera , que difiere de la magnitud, calidad o condiciones que exteriorizan en sus declaraciones juradas, los comprobantes respaldatorios emitidos o que no reflejen la operación que intentan documentar, que permiten concluir que no son proveedores reales de servicios o mercaderías”.

Por su parte, la AFIP está fiscalizando a todos esos contribuyentes concurriendo a sus domicilios para que justifiquen el origen de los fondos utilizados como los compradores reales de esas operaciones. Buena parte vive en barrios carenciados.

También informó de estas maniobras a la Justicia Federal y a la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos).

Esta investigación se complementa con la revelación de maniobras mediante la falsificación de documentación de importación, un conjunto de empresas se obtenían dólares a precio oficial que se giraban al exterior, pero sin el ingreso de la correspondiente mercadería. La cifra involucrada oscila en torno a los 400 millones de dólares fugados a Estados Unidos, según Economía.