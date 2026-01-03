Noelia Marzol volvió a ser tendencia, esta vez por un video que compartió junto a su marido, Ramiro Arias, y que desató una fuerte polémica en su cuenta de Instagram. El material, filmado en una pileta, mostraba a la pareja en una situación íntima mientras su hija menor aparecía cerca, lo que generó incomodidad y críticas inmediatas.

El punto más cuestionado no fue el tono del video en sí, sino un comentario que se escucha en la grabación. En un momento, uno de los adultos le dice a la nena: “¿Nos dejás solos?”. Esa frase fue interpretada por muchos usuarios como totalmente inapropiada, y encendió el debate sobre los límites de lo que se expone cuando hay menores presentes.

Tras la viralización del clip, las redes se dividieron. Mientras algunos defendieron a Noelia Marzol y Ramiro Arias, argumentando que se trató de una broma sacada de contexto, otros apuntaron con dureza contra la pareja por naturalizar situaciones que, según remarcaron, no deberían compartirse públicamente cuando involucran a niños.

Puede interesarte

En medio del revuelo, varios especialistas en crianza y comunicación digital fueron citados por usuarios para remarcar la importancia de cuidar los mensajes y situaciones que se comparten cuando hay menores involucrados. El eje de la crítica no pasó solo por el gesto, sino por el impacto simbólico de ese tipo de escenas expuestas públicamente.

Hasta el momento, Noelia Marzol no hizo una aclaración formal sobre la polémica, pero el video ya había sido replicado en múltiples cuentas y programas de espectáculos. Una vez más, una publicación pensada como contenido relajado terminó generando un debate incómodo que reabrió la discusión sobre exposición familiar, redes sociales y responsabilidad adulta