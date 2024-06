Las caídas en cadena son una clásico de las carreras de ciclismo y este jueves se vio una desesperante secuencia en la tradicional competencia gala Critérium del Dauphiné, que sirve como preparación para el emblemático Tour de Francia, que se disputará del 29 de junio al 21 de julio. El múltiple accidente, que involucró a cerca de 50 competidores, obligó a suspender la quinta etapa debido a la falta de ambulancias para asistir a quienes siguieron en el evento.

En un asfalto complicado por la lluvia, los corredores se lanzaron igual a alta velocidad. Algunos charcos en el medio de la ruta hicieron más difícil el tránsito debido a la poca adherencia y ni bien cayó el primer ciclista se produjo un efecto dominó en el que el casi medio centenar de participantes también terminó en el piso, según informó el portal especializado Cycling News.

La exigencia del día pautó 167 kilómetros entre Amplepuis y Saint-Priest, pero a falta de 20 kilómetros se suspendió porque debido a la cantidad de involucrados la organización no dispuso de médicos ni traslados para el resto de los ciclistas. Por eso se dio por terminado el parcial y no se computaron tiempos.

Entre los involucrados estuvieron el español Juan Ayuso (UAE) y el líder del Dauphiné, Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), quien se mantuvo unos minutos sentado en el asfalto, mientras que Ayuso se levantó con la ayuda de sus colaboradores de equipo.

“En general estoy bien, algún rasguño en el lado derecho y también un golpe en la cabeza. El casco me salvó hoy. Hay corredores en una situación peor y les deseo a todos una buena recuperación. Ahora queda todo para mañana y no conviene centrarse demasiado en lo que pasó. Me sangra el hombro y tendremos que ver qué dicen los médicos cuando vean la placa”, contó Evenepoel.

“En el momento de la montonera (accidente) todos luchaban por la posición, ya que era el último punto complicado del recorrido. Algunos se deslizaron delante de mí, casi los pude esquivar, pero una bicicleta pasó debajo de mí y luego yo pasé por encima cuando se enganchó en mi rueda. Espero que todos se recuperen bien”, agregó el belga.

El propio Evenepoel manda en la clasificación general con 12h27m22s y le lleva apenas 33 segundos a Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe), quien también terminó en el piso. “Es una locura, otro gran accidente. Por suerte llegué a la meta, probablemente algunos corredores no. Estoy un poco preocupado porque me he caído en el lado en el que tenía mis problemas del pasado. Necesito comprobarlo. Por lo demás, estoy bien”, dijo el esloveno.

Este viernes se llevará a cabo la sexta etapa que unirá Hauterives con Le Collet d’Allevard y serán 174 kilómetros y con un desnivel de 3.439 metros en lo que promete ser otra exigente jornada.

Se trata de la 76ª edición de la tradicional competencia ciclística que terminará el domingo y su recorrido total es de 1.187,6 kilómetros. La carrera forma parte del UCI WorldTour 2024, calendario ciclístico de máximo nivel mundial, siendo la vigésima primera carrera de dicho circuito.