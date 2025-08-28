El último miércoles de cada agosto, el municipio de Buñol se llena de ingleses, indios, japoneses o australianos. Este año, esa localidad industrial de 9.765 habitantes celebra la edición 78 de la Tomatina y para la fiesta se reúnen 22.000 personas, el aforo máximo previsto, para lanzarse 120.000 kilogramos de tomate. “Un pueblecito de diez mil habitantes de la provincia de Valencia en el epicentro mundial”, señala su concejal de Fiestas y Tomatina, Sergio Galarza. “Este día todo el mundo mira a Buñol”.

En la fiesta de este miércoles se han lanzado 120 toneladas de tomates procedentes de una empresa de Extremadura, que desde el martes se cargaron en camiones para ser utilizados como munición en esta peculiar fiesta de repercusión internacional. Los tomates empleados son tipo pera y no son aptos para el consumo humano. Se cultivan exclusivamente para la Tomatina, explicó el primer teniente alcalde y concejal Galarza, quien supervisó los trabajos de carga de los camiones.

La batalla a tomatazos ha arrancado sobre las 12.00, cuando los seis camiones tipo volquete se han abierto paso entre la multitud apiñada y los voluntarios y peñas del pueblo han comenzado a lanzar desde los vehículos los tomates al público. En algunos puntos el camión ha descargado en el suelo una gran cantidad de esta fruta para que los asistentes las usen directamente.

Puede interesarte

En esta edición, una de las curiosidades ha sido es la rapidez con la que un joven indio ha bajado el jamón que corona el “Palo Jabón”, una cucaña engrasada que marca el inicio de esta fiesta retando a los más ágiles a subirla. Tras trepar el palo y escalar sobre otros participantes, el ganador ha conseguido la victoria pocos minutos después de las 10.00 horas, saldando así la deuda de la pasada edición, en la que nadie consiguió bajar el jamón.

La tomatina. Guerra de tomates, que se celebra todos los últimos miércoles del mes de agosto, en Buñol España. Aquí tenéis la de hoy. 130 mil kg de tomates. Imágenes de @sathyashrii , pic.twitter.com/drcYwuCTRe — K O S M O S (@hgyelmo) August 28, 2025

Muchos de los asistentes a la Tomatina son precisamente extranjeros, provenientes en especial de Australia y de la India, el país más poblado del mundo. Allí se ha hecho muy popular esta fiesta gracias la película Zindagi na milegi dobara (Sólo se vive una vez), de 2011, que narra el viaje a España de tres amigos para asistir a este curioso evento. El público japonés, otro de los que popularmente asiste, sin embargo, ha bajado este año, según el concejal.

🇪🇸 #ÚltimaHora 🇪🇸



🔴 Más de 22 mil personas participaron en la Guerra de tomates en Valencia, lanzando más de 120.000 kilos de tomates.#España pic.twitter.com/Jgat0L3ZLP — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) August 27, 2025

La Tomatina, como ya ha ocurrido con otras celebraciones en España, no ha estado al margen de las protestas contra la operación militar que lleva a cabo Israel en la Franja de Gaza. A lo largo del recorrido de la fiesta cuelgan de los balcones banderas de Palestina y pancartas con proclamas contra el genocidio. Al arranque de la fiesta, antes de la llegada del primer camión, un grupo de participantes ya sostenía en la plaza del Pueblo una de estas banderas de gran tamaño.

Puede interesarte

Esta ha sido la primera Tomatina tras la dana del pasado 29 de octubre, que dejó 228 muertos y devastó buena parte de la provincia de Valencia. Por esta razón, la fiesta se ha llamado Tomaterapia, un intento de recuperarse tras la riada que afectó, entre otros municipios, a Buñol. El concejal Galarza ha señalado que, “después de lo sufrido”, los valencianos renacen y están preparados “para lo que venga”.

Al Ayuntamiento de Buñol le preocupaba que tras la Tomatina hubiera gente que acudiera al río, que todavía tiene una zona con vertidos de la dana y, por eso, han colocado carteles en los que no se recomienda el baño. Galarza ha recordado que el consistorio habilita duchas para poder quitarse los restos de los tomates.

A las 12.30 horas, en la mitad de esta fiesta, el público ya era una masa uniforme teñida de rojo. Los participantes, muchos con gafas de buceo, mantenían el equilibrio sobre un suelo cubierto con los restos de la fruta. Y así ha continuado hasta que ha explotado la carcasa, el petardo que indica el inicio y el final del acto.