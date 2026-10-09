Un fuerte aluvión sorprendió este jueves a distintos sectores de Santiago de Chile, donde las intensas precipitaciones provocaron el descenso de una gran cantidad de agua y barro por las calles y generaron importantes complicaciones.

Impresionante desborde de agua y barro en Santiago de Chile, en las Condes, las calles se convirtieron en ríos y el barro arrastró autos y colectivos. Las intensas lluvias activaron una quebrada en el sector de General Blanche, apoquindo, que generó el rebasamiento de un canal de agua. #Chile #Aluvión #Huayco — Marcial De La Cruz Esparza (@marproducer) October 8, 2026

La emergencia tuvo uno de sus puntos más críticos en la comuna de Las Condes. Allí, la activación de la quebrada Las Ondas provocó una remoción en masa que afectó diferentes sectores y convirtió varias calles en verdaderas corrientes.

Las imágenes que comenzaron a circular mostraron vehículos arrastrados por el agua y el barro. Incluso, un colectivo perteneciente al sistema Red Movilidad terminó volcado como consecuencia de la fuerza de la corriente. También se registraron viviendas afectadas y la inundación de la Clínica San Carlos.

#ATENCIÓN Presidente de Chile, José Antonio Kast, decreta zona de catástrofe a la Comuna Las Condes en Santiago de Chile, luego del fuerte aluvión que arrastró autos, buses y árboles. #URGENTE #Chile https://t.co/BnKXDspAeb — EDISON MENDOZA (@FLACOMENDOZA1) October 9, 2026

Ante la situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para diez comunas de la cordillera y precordillera de la Región Metropolitana. La medida comprende a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

🚨🚨🚨AYUDA‼️🆘🆘🆘 #Aluvion #Lluvia #Chile Las Condes San Carlos de Apoquindo Lo Barnechea Talagante La Florida Peñalolen https://t.co/iBFbuxGMUG — ANDRÉS 🇨🇱 🎸🎤🎵♌️ (@AndresAxel1985) October 8, 2026

La decisión permite movilizar todos los recursos disponibles para hacer frente a la emergencia y contempla la preparación de medios para una eventual evacuación. Las autoridades también reforzaron el monitoreo de ríos y quebradas ante la posibilidad de nuevos aumentos repentinos de los caudales.

🇨🇱Conductores dejan sus autos atascados en lodo tras aluvión en Chile https://t.co/aGqbTpK2iR — Sepa Más (@Sepa_mass) October 9, 2026

Uno de los factores que genera preocupación es la presencia de precipitaciones en sectores precordilleranos, ya que la lluvia sobre la nieve podría incrementar rápidamente el volumen de agua que desciende hacia zonas urbanas.

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Senapred pidió a la población evitar las áreas afectadas, no intentar atravesar calles inundadas o cubiertas de barro y respetar las instrucciones de los equipos de emergencia.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, informó además el despliegue de autoridades y equipos técnicos. Describió el episodio como una emergencia de rápida evolución, con afectación de vehículos y viviendas producto del aluvión de agua y barro.

Filma desde un muro, sin preocuparse por el peligro que representa para él, durante el aluvión en Chile https://t.co/hx9XnmlpCY — Errete en Español (@erreteespanol) October 9, 2026

Mientras continúan las tareas de asistencia y evaluación de daños, las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas remociones en masa derivadas del temporal.