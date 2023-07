El ruso Alexey Molchanov es un buceador ruso de 36 años que fue apodado el "hombre más profundo de la tierra". En las últimas semanas logró batir dos nuevos records mundiales al sumergirse 134 metros de una sola respiración

Las inmersiones que realizó el deportista fueron en la segunda caverna marina más profunda del mundo, Dean's Blue Hole en las Bahamas en el marco de la disciplina de apnea de inmersión libre, en la que un buceador desciende en línea vertical tirando de una cuerda sin la ayuda de pesos o aletas, según publicó el diario británico Daily Mail.

Sobre su hazaña, Molchanov señaló: "¡Me sentí bien, pero estoy cansado! en general me sentí fuerte, me sentí limpio también, pero no es mi disciplina favorita". Su segunda inmersión también puede resultar en un récord después de que se devuelvan las pruebas antidoping, que lo vieron alcanzar las mismas profundidades pero en un tiempo más corto de 4 minutos y 13 segundos.

La profundidad es equivalente a un edificio de 40 pisos, lo que significa que Molchanov descendió y ascendió en cuestión de minutos usando solo una línea de buceo.

Molchanov es hijo de Natalia Molchonova, a quien muchos consideraban la mejor apneista del mundo antes de su desaparición frente a la costa cerca de Formentera, España, hace ocho años. Molchonova ostentaba la mayor cantidad de récords mundiales de apneista en la historia con 42 título, y su hijo siguió sus pasos, siendo el clavadista más condecorado en la actualidad.

El hombre además rompió un récord de profundidad de inmersión libre establecido en mayo por el croata Petar Klovar a 128 m, según el organismo mundial de buceo libre AIDA.

Entre su letanía de récords, Molchanov logró previamente la inmersión libre más profunda bajo el hielo con aletas, alcanzando una profundidad de 80 metros en solo dos minutos. También obtuvo los últimos cinco récords mundiales en la categoría de peso constante, otro estilo de buceo que permite a los buzos usar una aleta.