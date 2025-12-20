Desde el 18 de diciembre, se han dado varias tormentas y tormentas eléctricas en varias partes de Dubái, lo cuál ha causado que varios rayos caigan en edificios, casas y árboles de la zona.

Ese es el caso de este impresionante video en el que se puede ver el momento exacto en que un gran rayo cae en el edificio Burj Khalifa, el cuál es considerado el más alto de Dubái y del mundo.

🔴 | Imágenes increíbles muestran un rayo cayendo sobre el edificio más alto del mundo en Dubái. pic.twitter.com/txAJ1TdSi2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 20, 2025

En el video, se puede ver el edificio y gran parte de Dubái, con el cielo de un color lila en el fondo por la tormenta, cuando en cuestión de segundos, el cielo queda totalmente oscuro, siendo iluminado sólo por un enorme rayo que cae en el pararrayos del edificio.

El Burj Khalifa tiene una altura total de 830 metros y una altura de tejado de 828 metros, ha sido la estructura y edificio más alto del mundo desde su coronación en 2009, superando al Taipei 101, poseedor de ese estatus desde 2004.​​