Un video publicado en X (anteriormente Twitter) revela un incidente ocurrido en la terraza de una vivienda en China, donde dos niños estaban jugando. En un momento de descuido, uno de los niños, vestido con una camiseta blanca, se sube al barandal y comienza a columpiarse.

Dos niños pequeños juegan en el balcón de una vivienda en China, sin la supervisión de un adulto 😮😥

Sabia Ud., que la mitad de los accidentes que sufren los niños se producen dentro del hogar...

Y es que el hogar no es un espacio libre de riesgos! 🤨 pic.twitter.com/05YD2NBV22 — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) September 4, 2024

Mientras tanto, su hermano, que lleva puesta una camiseta verde, lo golpea en la cabeza, provocando que el niño en el barandal pierda el equilibrio. Incapaz de sostenerse, el niño cae al suelo desde el balcón de la casa, y se puede escuchar su llanto en la grabación.

El video, que muestra los hechos del pasado 2 de septiembre en China, no proporciona información sobre el estado de salud del menor después de la caída.

La reacción en las redes sociales no se ha hecho esperar. Muchos usuarios han responsabilizado a los padres por lo sucedido. Comentarios como “¿Por qué no había nadie para cuidar a los niños?”, “Son solo niños, no entienden las consecuencias”, “¿Quién deja a sus hijos solos en una terraza?” y “Es culpa de los padres” han sido frecuentes en las discusiones.