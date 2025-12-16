Un joven de 27 años manejaba por una avenida mientras miraba el celular, cruzó el semáforo en rojo y atropelló a un motociclista. La víctima voló por el aire, sufrió heridas y debió ser asistida por personal médico.

El brutal episodio ocurrió este fin de semana en el cruce de avenida Independencia y Moreno, en la localidad balnearia de Mar del Plata. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y se viralizó en las redes sociales.

En las imágenes compartidas por el portal 24con se puede observar como el semáforo cambió de color, pero el conductor continuó la marcha igual y pasó entre un taxi que acababa de frenar y un coche estacionado.

#MarDelPlata VENÍA DISTRAÍDO CON EL CELULAR, CRUZÓ EN ROJO POR EL CARRIL LENTO Y LEVANTÓ POR EL AIRE A UN MOTOCICLISTA: CIRCULABA SIN SEGURO NI VTV



Un joven de 27 años venía apurado por Av. Independencia dispuesto a cruzar como sea. En una temeraria maniobra pasó justo entre un… pic.twitter.com/iXXVzYe2Ok — 24con (@24conurbano) December 14, 2025

El conductor no vio al motociclista que manejaba sobre la calle Moreno y que comenzaba a acelerar para cruzar. Fue justo en la intersección entre ambas calles que lo chocó de lleno.

La víctima, un hombre de 52 años, voló por el aire y cayó al suelo. Las personas que estaban caminando por la zona y otros conductores se acercaron rápidamente a auxiliarlo y alertaron a la Policía.

El hombre debió ser asistido por personal médico y si bien se informó que sufrió heridas, por el momento no se brindó más información con respecto a su estado de salud.

Por otra parte, se le realizó el test de alcoholemia al joven que manejaba el auto y el resultado dio negativo.

Sin embargo, cuando el personal de tránsito le pidió los papeles, el conductor del choque estaba en falta: no tenía VTV, tampoco cédula verde, ni seguro.