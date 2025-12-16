Mar del Plata
Imprudencia al volante: pasó el semáforo en rojo y levantó por el aire a un motociclista
El test de alcoholemia le dio negativo al conductor, pero los policías descubrieron que circulaba sin VTV ni seguro.
Un joven de 27 años manejaba por una avenida mientras miraba el celular, cruzó el semáforo en rojo y atropelló a un motociclista. La víctima voló por el aire, sufrió heridas y debió ser asistida por personal médico.
El brutal episodio ocurrió este fin de semana en el cruce de avenida Independencia y Moreno, en la localidad balnearia de Mar del Plata. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona y se viralizó en las redes sociales.
En las imágenes compartidas por el portal 24con se puede observar como el semáforo cambió de color, pero el conductor continuó la marcha igual y pasó entre un taxi que acababa de frenar y un coche estacionado.
El conductor no vio al motociclista que manejaba sobre la calle Moreno y que comenzaba a acelerar para cruzar. Fue justo en la intersección entre ambas calles que lo chocó de lleno.
La víctima, un hombre de 52 años, voló por el aire y cayó al suelo. Las personas que estaban caminando por la zona y otros conductores se acercaron rápidamente a auxiliarlo y alertaron a la Policía.
El hombre debió ser asistido por personal médico y si bien se informó que sufrió heridas, por el momento no se brindó más información con respecto a su estado de salud.
Por otra parte, se le realizó el test de alcoholemia al joven que manejaba el auto y el resultado dio negativo.
Sin embargo, cuando el personal de tránsito le pidió los papeles, el conductor del choque estaba en falta: no tenía VTV, tampoco cédula verde, ni seguro.