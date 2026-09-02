Según un vecino que registró el momento, la conductora habría querido pasar el semáforo en rojo y perdió el equilibrio.

Una mujer fue grabada mientras circulaba en moto junto a una nena, sin que ninguna de las dos llevara casco y con una cerveza en una de sus manos.

El llamativo episodio ocurrió alrededor de las 17 del lunes, en la intersección de las avenidas Gobernador Figueroa y Arturo Illia, en la capital catamarqueña.

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El video fue registrado por vecinos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y estados de WhatsApp. En las imágenes se observa a la mujer sobre la moto mientras intenta ponerla en marcha, con una nena sentada detrás de ella.

BORRACHA CON LATA DE CERVEZA EN MANO Y su hija menor de edad atrás en la moto. Argentina a un paso de convertirse en la India pic.twitter.com/gMBpuf4oKS — Juan Domingo Underwood (@Ojo_Kritico) September 1, 2026

En todo momento se ve cómo la conductora no puede hacer equilibrio y la moto se mueve de manera inestable. Además, la mujer llevaba una lata de cerveza en una de sus manos. En tanto, la niña que viajaba detrás también parece tener dificultades para mantenerse firme sobre el vehículo.

La escena generó preocupación entre los vecinos, especialmente por la presencia de la niña y las condiciones en las que ambas circulaban.

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Según informó el medio local, una persona que registró las imágenes y denunció la situación aseguró que la mujer habría intentado atravesar la esquina con el semáforo en rojo y que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Esas circunstancias forman parte del relato de quien realizó la denuncia y no se desprenden directamente de las imágenes difundidas.