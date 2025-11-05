La mañana del domingo en San Martín de los Andes se vio alterada por una situación de alto riesgo sobre la Ruta 40. Un hombre al volante de un auto avanzaba de forma completamente errática, atravesando carriles, desoyendo bocinazos y poniendo en peligro la vida de todos los que circulaban a su alrededor en ese momento.

Según se aprecia en el video de otro conductor que lo difundió en redes sociales, el recorrido del Volkswagen Gol comenzó en pleno centro de la ciudad y se extendió hasta Cordones de Chapelco. En ese trayecto, el vehículo cruzó varias veces al carril contrario, obligando a otros conductores a realizar maniobras bruscas para evitar una colisión.

El momento más crítico ocurrió al pasar por el barrio Amancay, donde el auto se desvió directamente hacia una motocicleta que venía de frente. El motociclista alcanzó a esquivarlo por una fracción de segundo, en una maniobra que —según los testigos— le salvó la vida.

Otro automovilista que venía detrás logró registrar toda la secuencia en video, donde se aprecia la conducción temeraria del Gol y el peligro que generó durante todo su recorrido.

Impactante video: ebrio, a contramano y en zigzag, chocó en la Ruta 40 en San Martín de los Andes

Un conductor alcoholizado recorrió varios kilómetros en zigzag y chocó contra un poste. Ocurrió el pasado domingo. Vecinos reclaman más controles en la travesía urbana. pic.twitter.com/MUyE2MG5ay — Patagonia.Press (@puntopressok) November 4, 2025

La peligrosa travesía terminó poco después, cuando el vehículo impactó contra un poste en la zona de Chacra 30. Agentes policiales acudieron de inmediato al lugar y constataron que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol. Si bien no se precisó el nivel de alcoholemia, las autoridades confirmaron que el test dio positivo.

A pesar del violento impacto, no se registraron heridos de gravedad. Sin embargo, el episodio dejó al descubierto una vez más los riesgos que implica conducir en estado de ebriedad en una de las rutas más transitadas del sur neuquino.

Tras el hecho, automovilistas y vecinos de la zona insistieron en la necesidad de reforzar los operativos de control de alcoholemia sobre la Ruta 40, especialmente durante los fines de semana. La travesía urbana de San Martín de los Andes, advirtieron, suele concentrar numerosos episodios de conducción imprudente y excesos de velocidad.