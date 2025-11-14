El niño sería menor de 10 años. También se había autofilmado en la moto a más de 100 kilómetros sobre hora.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó y le quitó la licencia a un conductor de la ciudad tucumana de Bella Vista que publicó en sus redes sociales videos en los que manejó a más de 170 kilómetros sobre hora, realizó maniobras imprudentes y trasladó a su hijo menor de edad en el asiento delantero sin cinturón de seguridad.

Tras recibir varias denuncias, el organismo dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación solicitó a la jurisdicción correspondiente la suspensión del mencionado documento, además de que el hombre será citado para someterse a evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas, con el fin de determinar si está en condiciones de volver a manejar.

Según informaron fuentes oficiales, el acusado también se grabó mientras estaba al volante de una motocicleta a más de 100 kilómetros sobre hora, sin respetar las normas básicas de seguridad vial.

La ANSV recordó que el exceso de velocidad multiplica las posibilidades de siniestros y pone en riesgo tanto a los ocupantes del vehículo como al resto de los usuarios de la vía pública por lo que reiteraron la importancia del uso del cinturón de seguridad y que los menores de 10 años deben viajar atrás con Sistema de Retención Infantil adecuado.

El caso forma parte de una serie de actuaciones impulsadas por la ANSV en distintas provincias para desalentar la conducción temeraria y el uso de redes sociales para exhibir infracciones. Desde el organismo reiteraron que este tipo de conductas no sólo vulneran la ley, sino que además generan un efecto imitador peligroso, especialmente entre los jóvenes.