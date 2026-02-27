Un hombre de 45 años fue imputado por viola y ejercer violencia de género contra una turista de nacionalidad canadiense que viajó desde su país de origen hacia la ciudad mendocina de Maipú.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) local, la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual formuló cargos contra Eduardo Jesús Videla por amenazas simples, lesiones leves doblemente agravadas por existir relación de pareja y por mediar violencia de género, privación ilegítima calificada por mediar violencia física y por el deber de respeto particular al sujeto pasivo, coacciones simples y abuso sexual con acceso carnal, todo ello en concurso real y en contexto de violencia de género.

El acusado habría consumido bebidas alcohólicas y agredió a la víctima de 55 años, al tiempo que se atrincheró en su departamento situado al fondo de una propiedad familiar, motivo por el que se alertó a la Policía que irrumpió en el lugar y concretó la detención.

La damnificada recibió atención médica por parte de la Unidad Policial de Atención al Turista, fue derivado al hospital Lagomaggiore, donde los médicos le diagnosticaron traumatismos en la cabeza, brazos, piernas y rostro.

El implicado continuará detenido tras la imputación dictaminada este jueves.