El director de un club en la provincia de Neuquén fue imputado por la muerte de un niño a quien se le cayó un arco de fútbol sobre su pecho en enero de este año. Se lo acusa de incumplir los deberes de cuidado que le correspondían en el predio.

El fiscal jefe Gastón Ávila y la asistente letrada Lucila Maggiora formularon cargos a H.F.C. por la muerte de Joaquín Gatto, de 12 años, que resultó gravemente herido tras la caída de un arco de fútbol en un predio perteneciente a la Orden Salesiana y falleció dos días después.

De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, H.F.C., en su carácter de director del establecimiento, del cual depende el Colegio Ceferino Namuncurá de Junín de los Andes, incumplió los deberes de cuidado que le correspondían respecto de los arcos de fútbol instalados en el predio.

El hecho ocurrió el 4 de enero de 2026 cuando el menor se encontraba jugando en el sector denominado planta de campamento, donde se alojaba un grupo de exploradores del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. En esas circunstancias, al balancearse sobre uno de los arcos de fútbol, la estructura cedió y cayó sobre su pecho.

La fiscalía sostuvo en la audiencia que el arco no estaba correctamente sujeto al suelo, ya que no se encontraba estaqueado ni cementado. Además, presentaba un desnivel en su estructura que provocaba que parte de los caños quedaran suspendidos respecto de la superficie.

Se estableció que el elemento medía 7,40 metros de largo por 2,40 metros de alto y tenía un peso aproximado de 160 kilogramos.

Como consecuencia del impacto, el niño sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció el 6 de enero de 2026.

Tras la revisión del caso, el juez de garantías Maximiliano Bagnat tuvo por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido y fijó en tres meses el plazo para concluir la investigación.