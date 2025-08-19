Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit, fue imputado en Noruega por cuatro violaciones, maltrato y grabaciones sin consentimiento. En total enfrenta 32 cargos, confirmó la fiscalía.

El fiscal general Sturla Henriksbø explicó que la pena máxima prevista es de diez años de prisión. Según la acusación, Høiby violó a cuatro mujeres mientras dormían y registró los abusos en video.

También fue señalado por agredir física y psicológicamente a su expareja, Nora Haukland, entre el verano de 2022 y el otoño de 2023. La mujer fue la única víctima identificada por la justicia.

El escándalo sacudió la familia real noruega. (Foto: AFP/Lise Aserud).

La policía detalló que está acusado de una violación con penetración y de dos sin penetración. Otra denuncia se sumó después de estas. Cabe aclara que en Noruega la ley incluye como violación actos sexuales sin penetración.

Los hechos habrían ocurrido en 2018, 2023 y 2024, incluso después de iniciada la investigación. La defensa negó las acusaciones. “Mi cliente rechaza los cargos de violación”, dijo su abogada Ellen Holager Andenaes.

Marius Borg Høiby fue inculpado por cuatro presuntas violaciones y pro agredir a su expareja. (Foto: AFP/Lise Aserud).

Más denuncias en su contra

Høiby, de 28 años, fue detenido el cuatro de agosto de 2024 por agresiones contra su pareja. Luego admitió haber actuado bajo los efectos del alcohol y la cocaína tras una discusión.

En esa declaración reconoció sufrir “trastornos mentales” y pelear “desde hace mucho tiempo contra la adicción”. Siendo sus problemas de abuso de sustancias los que habrían sido los causantes de las agresiones. Ese episodio abrió la puerta a nuevas denuncias de otras presuntas víctimas.

El hijo de la princesa dijo padecer trastornos mentales y problemas de adicciones. (Foto: AFP/Lise Aserud).

El hijo de la princesa estuvo preso una semana en noviembre. El fiscal Henriksbø aclaró: “Que pertenezca a la familia real no debe implicar indulgencia ni severidad distintas de cualquier ciudadano”.

Impacto en la monarquía

Høiby ya había sido multado en 2017 por consumir cocaína en un festival y en 2023 estuvo en un centro de rehabilitación en Londres. Su conducta golpeó la imagen de la monarquía.

El palacio real evitó comentarios tras la imputación. “Corresponde a los tribunales examinar este asunto y tomar una decisión”, señaló una vocera. El juicio podría iniciarse en enero de 2026.