Se trata de la escuela N° 76 “Camila Cáceres de Ballarini”, que también alberga a otras tres instituciones educativas. Con una inversión superior a los 72 millones de pesos, las tareas se enmarcan en el plan Escuelas de mi ciudad que el municipio puso en marcha con apoyo del FAE.

Este miércoles se vivió una jornada histórica en barrio Cabal, más precisamente en las inmediaciones del complejo educativo que conforman la escuela N° 76 “Camila Cáceres de Ballarini”, el Centro Educativo para Adultos N° 72, el Taller de Educación Manual N° 177 “29 de Abril” y la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 707. Allí, el intendente Emilio Jatón inauguró las obras realizadas en el marco del programa municipal Escuelas de mi ciudad, con apoyo del Fondo de Asistencia Educativa (FAE).

La obra, con una inversión de $ 72.976.706, no tiene precedentes en esa zona de la ciudad, ya que se trata de un área que se anegaba los días de lluvia con las complicaciones que esto genera para la comunidad educativa, pero también para todos los habitantes que recorren calle Vieytes, uno de los principales accesos. Es que, a la puesta en valor de la fachada y la mejora de la accesibilidad a través de la construcción de nuevas veredas, se sumó la reconstrucción del pavimento y el tendido de desagües pluviales en buena parte del entorno del edificio.

El proyecto planteó dos tipos de veredas de hormigón, con losetas graníticas y podotáctiles, mientras que en algunos sectores se colocaron losetas cribadas. Ya en el edificio, se realizó un mejoramiento de todo el exterior, pintado en su totalidad incluyendo las plantas baja y alta. Se agregaron trabajos de carpintería de madera, de aluminio, metálicas y de rejas, también con canaletas y bajadas pluviales, entre otros detalles.

El intendente Jatón, que encabezó el acto de reinauguración, recordó que el complejo educativo tiene una comunidad que supera las mil personas. Pero a ellas, se suman las y los vecinos: “Ya llevamos varias instituciones intervenidas y mejoradas con el plan Escuelas de mi ciudad, pero esta para nosotros era clave”, describió. En ese sentido, recordó que “la Ballarini es una insignia en este lugar para muchas personas, para muchas generaciones, así que abordamos el problema hace bastante, junto con los directivos, docentes y técnicos del municipio y así logramos esta gran obra debajo de la tierra”.

Del mismo modo, el mandatario remarcó que “a las mejoras en la fachada se suman conductos y desagües, pero también, el entorno de la escuela estaba rodeado de basura, las veredas nos ayudaban y ahora es otra escuela”. Acto seguido, resaltó la importancia que todos los habitantes de Cabal le otorgan a la obra: “han preparado una gran fiesta a la altura de las circunstancias, una fiesta del barrio para festejar algo que estuvo demorado muchos años”.

Toda una vida en la escuela

La directora Silvia Mendoza no ocultó su emoción: “Estoy más que feliz por todo lo que se ha hecho. Por esta esquina no se podía pasar. Era una pileta para los chicos en verano, durante los días de lluvia, porque tenía un metro de agua. Hemos venido a la escuela los días de lluvia con el agua a las rodillas porque esta calle era realmente intransitable”, recordó.

Silvia lleva 28 años de trabajo en el establecimiento, por lo que no duda en asegurar que “hacía mucho que no se veía una obra de esta magnitud”. Por lo tanto, repite las palabras de agradecimiento a la gestión municipal y en particular, “al señor Emilio por todo lo que ha hecho; porque siempre que lo he necesitado ha estado ahí acompañándome, siempre predispuesto para colaborar con nosotros. Como él dice, esto era realmente esperado por el barrio; los vecinos están felices”, cerró.

Escuelas de mi ciudad

Es un programa puesto en marcha por el municipio, en la Comisión FAE, para realizar obras en distintas instituciones públicas educativas de la ciudad. Las intervenciones se dan en fachadas y entornos, y tienen en cuenta la accesibilidad y la circulación. Pero, además, persiguen mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del barrio, integrando a cada una de las escuelas.

Hasta el momento, se concretaron mejoras en mil establecimientos de todos los barrios. En algunos casos, se trata de obras necesarias para el mantenimiento de los inmuebles mientras que en otros, como es el caso del complejo educativo de barrio Cabal, se completaron tareas más profundas.

Así lo indicó Ivana Pintos, en representación de las Cooperadoras Escolares que también integran el FAE. “Esta es una de las obras más importantes en materia económica que hemos ejecutado y que ha resuelto, además, situaciones en el entorno, así que para nosotros es un orgullo”, estableció.