En la madrugada del miércoles se produjo el incendio y destrucción de un mural de Newell's en la zona sur de la ciudad. El presunto responsable, un joven de 18 años, fue demorado por agentes de la Unidad Regional II de Rosario.

El hecho ocurrió apenas pasada las 2 de la mañana y mantuvo en vilo al barrio en las horas de la noche, ya que además del imponente fuego, hubo corridas dentro del fonavi.

Los oficiales fueron alertados de que en la calle Juan XXIII al 5700 había varias personas, presuntamente armadas, señalados como los autores de un incendio en un paredón del fonavi de bulevard Seguí al 5700.

Al llegar al lugar observaron que un grupo de personas corrían hacia el oeste, incluso fueron divisados por el domo de la esquina. Al notar de qué modo estaban vestidos comenzaron un rastrillaje pedestre por el lugar.

Al darle la voz de alto a uno de ellos, el joven huyó y arrojó un celular a un pozo con agua. Lo alcanzaron en calle Solis al 3600 y lo detuvieron. Fue identificado como Thiago L. quien no estaba armado, según explicaron las fuerzas oficiales.