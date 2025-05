Durante la madrugada de este martes, personal de Bomberos Zapadores trabajó intensamente para sofocar un incendio declarado en una sucursal bancaria de la ciudad de Santa Fe.

El siniestro se produjo alrededor de las 2:10 en el Banco Macro, ubicado en 25 de Mayo al 3400, en el corazón de la Recoleta santafesina. El foco ígneo se desarrolló en un ambiente ubicado en la parte trasera del edificio, el cual se encontraba en refacción.

Cuando los efectivos arribaron al lugar a bordo del móvil 8088, se encontraron con un proceso combustivo activo y con gran acumulación de humo, lo que reducía notoriamente la visibilidad. Para ubicar los focos de calor fue necesaria la utilización de una cámara térmica.

Tareas de extinción

Una vez localizadas las zonas afectadas, se desplegó una línea devanadera desde la unidad actuante para sofocar las llamas. También se utilizó un forzador de presión positiva para mejorar la ventilación y expulsar el humo del lugar.

El fuego provocó daños en el cielorraso del ambiente afectado, además de comprometer cableado eléctrico y del sistema informático, provocando la caída de mampostería y hollín en todo el recinto.

Seguridad y asistencia

En el lugar trabajaron también efectivos de la policía, entre ellos agentes de la Seccional 1ra y de la Brigada Motorizada. Más tarde se hicieron presentes autoridades de la Agrupación de Bomberos Zapadores, quienes se sumaron a las labores y a las tareas de supervisión.

Al momento del incidente se encontraban dentro del banco dos trabajadores: Mauricio C., de 22 años, empleado de limpieza, y José C., de 46 años, vigilador de una empresa privada. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal del SIES 107, que no constató lesiones.

Cerca de las 3:30 se hizo presente una mujer de 47 años, quien se identificó como gerenta de la sucursal.

La dotación regresó al cuartel alrededor de las 4:45 de la madrugada, tras haber controlado completamente la situación y ventilar el edificio.

Si bien el siniestro no dejó personas heridas, las pérdidas materiales fueron importantes, especialmente en el sector donde se había iniciado una obra de remodelación. Una de las hipótesis apunta a un posible desperfecto eléctrico, aunque aún no se descartaron otras causas.