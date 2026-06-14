Un hombre argentino de 58 años y una mujer murieron durante un incendio registrado en un edificio residencial en la isla española de Mallorca, en la zona turística de Magaluf. El siniestro ocurrió durante la madrugada del jueves y también dejó varias personas heridas por inhalación de humo, según informaron las autoridades.

El fuego se inició en un tercer piso del inmueble alrededor de las 5 de la mañana y se propagó rápidamente hacia otras partes del edificio, especialmente los niveles superiores.

El inicio del incendio

De acuerdo con la Guardia Civil, los vecinos intentaron inicialmente controlar las llamas, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar que el fuego se expandiera por la estructura.

Ante la gravedad de la situación, más de una decena de personas debieron ser evacuadas del edificio. El incendio fue finalmente extinguido tras aproximadamente dos horas de trabajo de los equipos de emergencia.

Víctimas y heridos

Las autoridades confirmaron la muerte de un hombre argentino de 58 años y de una mujer cuya identidad aún no fue establecida. Ambas víctimas se encontraban en apartamentos distintos dentro del edificio afectado.

Además, un vocero de la Guardia Civil informó que nueve personas fueron trasladadas a centros de salud por problemas respiratorios causados por la inhalación de humo.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para establecer las causas del incendio y decretaron dos días de luto en la zona tras la tragedia ocurrida en el complejo residencial.