El incendio en la quebrada de Condorito sigue avanzando con fuerza y ya afectó a más de 4.000 hectáreas.

Las condiciones climáticas, con calor intenso y viento, complican las tareas de control y extinción del fuego.

En la jornada de este miércoles, un bombero sufrió un accidente y fue herido cuando fue alcanzado por un chorro de agua de uno de los aviones hidrantes que operan en la zona.

El bombero fue trasladado al Hospital Sayago en Carlos Paz tras sufrir un traumatismo de cráneo y algunas cortaduras. "Está en recuperación, el ministro acaba de llamar también para interiorizarse y va a estar asistido y todo lo que haga falta allí", señaló a Cadena 3 Roberto Schreiner.

El incendio lleva seis días activo, afectando pastizales en altura a más de 2.000 metros.