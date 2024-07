Un incendio descontrolado arrasa desde el último domingo la zona serrana del valle de Traslasierra, en lo que se considera el mayor foco de la temporada en la provincia de Córdoba.

Según informaron las autoridades, el fuego comenzó al sur del cerro Champaquí, cerca de Los Linderos y la inaccesibilidad del área y las adversas condiciones meteorológicas complican los esfuerzos de contención de las llamas.

“Solo se puede acceder al lugar en helicóptero y luego caminar durante cuatro o cinco horas por barrancos, con el viento en contra”, dijo Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático.

Además, añadió, según informó el portal Doce.tv, que el viento y las características topográficas de la zona han agravado la situación. “El incendio está en la cima, extendiéndose hacia Traslasierra y Calamuchita, con un frente de 4 km” e indicó que “se espera que 60 bomberos sean transportados en helicóptero desde Traslasierra y otros 30 desde Calamuchita”.

🔥17:00 Fuego en las sierras de Córdoba: bomberos combaten un incendio en cercanías al cerro Champaquí



El lugar afectado se lo conoce como “Cuesta de Alma”, entre el Champaquí y el cerro Los Linderos, en Traslasierra.



Es una zona de difícil acceso y por ese motivo los… pic.twitter.com/n03aKMwdio — Andy Ferreyra (@andyferreyra) July 15, 2024

Cabe destacar que hasta la tarde del lunes, se estimaba que unas 60 hectáreas habían sido quemadas y que participaban en las labores de contención 45 bomberos voluntarios de San Javier, Mina Clavero, Las Rosas, Las Tapias, Villa Dolores y La Paz, junto con el personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Las autoridades informaron que contaban con 14 unidades móviles ligeras, cinco aviones y dos helicópteros. Ante el pronóstico desfavorable, se evalúa la convocatoria de más brigadistas para este martes.

Sobre las condiciones climáticas de los próximos días se explicó que tras el extremo frío y las fuertes heladas en toda la provincia mediterránea, se espera un aumento gradual de las temperaturas y vientos intensos en la zona afectada lo que agravaría la situación.

Ante estos nuevos focos, las autoridades recomiendan y recuerdan que no se utilice el fuego sin haber obtenido el permiso de quema controlada, que no se otorga en esta época. Además, piden que no se realice la quema de restos de poda, basura, rastrojo y desmalezamiento de terrenos y que en cada predio las prácticas preventivas que estén a su alcance, tales como: calles cortafuego; limpieza de alambrados, construcción de reservorios de agua; disponibilidad de elementos de combate (palas, chicotes, machetes, etc.); y pileta de natación, o tanque australiano llenos durante todo el año, pues esta reserva de agua es indispensable en caso de incendios.

Asimismo sostiene que en ningún caso se arroje fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas, recuerde que la mayoría de los incendios se originan y ocurren a raíz de la falta de precaución, no se hagan fogatas y que solo se permite realizarlas en los lugares habilitados para tal fin (camping, complejos, campamentos).

Solicita que en ningún caso se encienda fuego debajo de los árboles, no solo por el peligro de incendios que ello implica, sino por el daño que ocasiona el calor a la planta, que es un organismo viviente.

Y advierte tener en cuenta que el viento puede propagar una mínima fogata ocasionando un incendio y que para prevenirlo, nunca tire colillas de cigarrillos en el campo y que si se inicia fuego en el pasto y mientras no haya alcanzado demasiada intensidad, habrá que apagarlo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible mojada.

Puede interesarte

Otra vez fuego en las islas

Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos acordaron este lunes último coordinar acciones para el control de incendios en las islas.

Enrique Estevez, ministro de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, y Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de la provincia, se reunieron con Rosa Hojman, secretaria de Ambiente de Entre Ríos; César Gómez, jefe de la Brigada de Respuesta Ambiental de Entre Ríos; y Pablo Aceñolaza, director de Áreas Naturales Protegidas según informó el diario La Capital.

“Estamos trabajando conjuntamente con Entre Ríos para coordinar acciones de prevención y establecer los protocolos necesarios para abordar los incendios”, dijo Estévez tras la reunión. “Nos encontramos en una transición climática, pasando de El Niño a La Niña, lo que aumenta el riesgo de incendios. Esto es algo que vemos diariamente en las rutas y en las islas, y necesitamos comprometernos para enfrentar el problema”.

Estévez añadió que también se trabajará con la Secretaría de Protección Civil y los gobiernos locales para coordinar acciones concretas junto con los Bomberos Voluntarios. “Estamos capacitando a brigadistas locales en incendios forestales en toda la provincia de Santa Fe”, dijo.

Además, subrayó la importancia de coordinar acciones entre diferentes áreas y establecer un protocolo común entre los distintos niveles del Estado y gobiernos provinciales para abordar los incendios o la quema de pastizales en las islas y criticó la gestión provincial anterior por su desatención a los Bomberos Voluntarios.

Por su parte, Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de Santa Fe, destacó que las intensas heladas de la semana pasada pueden favorecer la combustión. “Hemos visto columnas de humo en toda la provincia y hemos estado respondiendo junto con Protección Civil, Bomberos Voluntarios y Zapadores, coordinando con todas las jurisdicciones y el Ministerio de Desarrollo Productivo”, dijo.

Consultado sobre la colaboración del gobierno nacional, Escajadillo añadió: “Estamos trabajando con el gobierno nacional, especialmente con el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que aportará los recursos necesarios”.