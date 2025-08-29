Un joven fue detenido tras atacar a su madre y herir a una mujer policía en el rostro. El hecho ocurrió esta madrugada en Federación. El agresor tiene 24 años y “estaba fuera de sí”, según informaron desde la Policía de Entre Ríos.

Todo comenzó alrededor de la 1:30, en calle Pública 38 y Azaleas, donde un denunciante indicó que “había mantenido un riña con cuchillo su inquilino”, que luego escapó del lugar.

Cinco minutos más tarde, la sala del Comando Radioeléctrico comisionó de manera urgente a los efectivos a calle Magnolia, a una vivienda en la que vive la madre del sospechoso, quien había intentado ingresar de manera violenta.

El joven quiso romper la puerta y, al ver los móviles policiales, atravesó una ventana de vidrio y le dio un golpe de puño en la parte de su ojo izquierdo a una funcionaria policial, que sufrió una herida en el rostro.

Luego de esto, y con la ayuda de varios funcionarios, redujeron al sospechoso que parecía estar “bajo los efectos de algún tipo de sustancia”, indicaron en el reporte policial.

De inmediato fue trasladador hacia la Jefatura, donde la fiscal en turno dispuso su detención por los delitos de “Desobediencia Judicial, Resistencia a la Autoridad y Lesiones Leves”.