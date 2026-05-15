Un momento incómodo se vivió durante el concierto de Cristian Castro en la Feria de Puebla 2026, luego de que el cantante invitara al escenario a su fanático Uriel Zaid, quien pasó gran parte de la presentación pidiéndole cantar juntos; sin embargo, cuando finalmente el joven tuvo el micrófono en mano, no logró seguir la letra del tema que interpretaban.

De acuerdo con los asistentes, el joven llevaba varios minutos insistiendo para acercarse al artista y mostrarle un cartel con su petición, por lo que finalmente logró captar su atención y fue invitado a cantar frente al público.

“Desde antes que empezara el concierto, el fan estaba pidiendo que lo dejaran acercarse para que Cristian viera su cartel (…) el cantante lo subió por la insistencia del público”, relató la usuaria Dany Limón, quien estaba presente en ese momento.

Sin embargo, al comenzar el tema, Uriel Zaid se equivocó y no pudo continuar la letra, mientras Cristian Castro no pudo ocultar su extrañeza y se mostraba incómodo.

“El chico no sabía”, escribió la usuaria, quien además señaló que el cantante lucía tenso durante el momento, tal y como puede constatarse en las imágenes de la presentación realizada el 10 de mayo, con la que se festejó a las madres en su día y que fue también el cierre del evento.

En videos difundidos en redes sociales se observa al intérprete aparentemente molesto tras la confusión, situación que incluso usuarios calificaron como una “ruptura de la cuarta pared” debido a las expresiones que realizó sobre el escenario.

Pese al momento incómodo, Cristian Castro permitió que el joven permaneciera junto a él e incluso al final le dio oportunidad de cantar “Vuélveme a querer”.

Tras el concierto, Uriel Zaid compartió en sus redes sociales oficiales imágenes y publicaciones “presumiendo” el encuentro con su artista favorito, aunque no comentó la falla que generó la notable incomodidad de su artista favorito.